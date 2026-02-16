Рынок акций РФ начал неделю с роста в ожидании новостей по Украине, лидировал БСП на дивидендных ожиданиях

Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста, отыгрывая пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку и ожидания очередного раунда трехсторонних переговоров РФ-США-Украина по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля); фактором поддержки также выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 2780 пунктов во главе с бумагами банка "Санкт-Петербург" (+5,1% и +12,6% "префы"), причем сдержало подъем укрепление официального курса рубля к доллару.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2782,6 пункта (+0,2%, максимум сессии - 2795,9 пункта), индекс РТС - 1144,06 пункта (+1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 февраля, составил 76,6201 руб. (-57,43 копейки).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (БСП) сообщил в понедельник, что рассматривает возможность направить на выплату дивидендов по итогам 2025 года 50% от чистой прибыли по МСФО.

Как сообщалось, по итогам I полугодия 2025 года акционеры банка утвердили выплату дивидендов в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов за I полугодие было направлено 7,4 млрд рублей (30% чистой прибыли по МСФО). В 2025 году банк "Санкт-Петербург" снизил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 26,5% - до 37,4 млрд рублей. Чистая прибыль банка по РСБУ без учета СПОД снизилась на 21,9% - до 39,7 млрд рублей.

Подорожали также акции "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+2,7%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (+2,4%), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+1,7%), "Яндекса" (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что в ходе диалога по Украине получилось сократить количество спорных тем, однако остались самые трудные из них.

Также в субботу Рубио сообщил в интервью агентству Bloomberg, что в переговорах с РФ и Украиной в ближайший вторник будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые ранее посвятили этой проблеме огромное количество времени.

Рубио подчеркнул, что США не откажутся от обязательств завершить украинский кризис за столом переговоров. По его словам, круг вопросов свелся к проблеме Донбасса, и идет поиск ее решения, которое устроит и РФ, и Украину.

В воскресенье Рубио заявил, что обсудил в Мюнхене украинское урегулирование со своими коллегами по G7, провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой была затронута тема безопасности Украины, углубляющееся сотрудничество в сфере обороны, экономики.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Немецкий политический аналитик Александр Рар оценивает состоявшуюся на днях 62-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности как форум европейских либеральных элит, настроенных провести курс на милитаризацию. "Выступления трех немецких политиков - (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца, (председателя Еврокомиссии Урсулы) фон дер Ляйен и (министра обороны Германии Бориса) Писториуса - выделялись тем, что они называли милитаризацию Европы императивом", - написал Рар в воскресенье в своем телеграм-канале.

Состоявшийся форум также показал настрой европейских элит на конфронтацию с Москвой, считает политолог. "Европа, или скорее либеральная элита европейского руководства, воспринимает себя как находящуюся в состоянии войны только с Россией. Уставшие от войны европейцы хотят мира на Украине - но ни в коем случае при условии победы России, а только успеха Украины", - полагает Рар.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, поддержку рынку акций оказали новости о продолжении мирных переговоров по Украине, а также снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п., которое многие эксперты считали маловероятным событием.

Тем не менее реакция рынка на ставку ЦБ оказалась умеренной, поскольку в цены уже заложены ожидания по снижению ставки до конца года до 12-13% годовых. Другая возможная причина умеренной реакции состоит в том, что в текущий момент для рынка не менее важны новости по санкционной повестке и перспективам мирного украинского урегулирования. Поэтому результаты трехсторонних переговоров в Женеве 17-18 февраля могут стать причиной повышенной волатильности, полагает Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, начало недели на российском рынке акций оказалось умеренно позитивным. Индекс МосБиржи подступил вплотную к 2800 пунктам, но пока инвесторам не хватает уверенности, чтобы вывести индикатор выше круглой отметки.

Снижение ключевой ставки ЦБ, на которое большая часть рынка не рассчитывала, а также данные Росстата об инфляции в январе улучшили настроения участников торгов, однако внешний фон сдерживает покупателей. На днях ожидается новый раунд переговоров по Украине, и фокус внимания смещается на это событие.

Цены на нефть и золото стабильны - скептические ожидания от переговоров США и Ирана по ядерной программе подогревают котировки. Во вторник пройдет заседание совета министров финансов и экономики стран еврозоны, будет опубликован февральский индекс экономических настроений от ZEW, на российском рынке "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) представит отчет по МСФО за IV квартал 2025 г. В Женеве во вторник намечено начало переговоров трехсторонней группы РФ-США-Украина. Если наметится прогресс в диалоге, это позитивно скажется на настроениях инвесторов. Прогноз по индексу МосБиржи на 17 февраля - колебания в рамках 2720-2820 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций отступил от дневных максимумов в ожидании следующего раунда переговоров по Украине.

Бумаги БСП подскочили после заявлений об устойчивости и прибыльности бизнес-модели и намерении рассмотреть возможность выплаты дивидендов по итогам 2025 года в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Ранее банк осуществил выплаты за I полугодие в размере 30% от чистой прибыли по МСФО с доходностью по обыкновенным акциям в 4,8%. В понедельник БСП представил финансовые результаты за 2025 год и январь 2026 года по РСБУ, согласно которым чистая годовая прибыль сократилась на 26,5% г/г, а в январе снизилась на 29,4% г/г. Для БСП снижение ключевой ставки ЦБ РФ может стать ограничивающим фактором, хотя в случае ралли на российском фондовом рынке акции также могут вернуться к достигнутому в прошлом году историческому пику 416,97 руб. Негативным техническим сигналом стало бы возвращение котировок ниже 328 руб., а далее - ниже 300 руб., считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник выросли, но рублевый индикатор отступил от максимума дня и сопротивления 2790 пунктов. Инвесторы перед возобновлением трехсторонних переговоров по Украине во вторник сохраняют осторожность, продолжая обращать внимание в том числе на корпоративные истории, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", важным фактором для рыночных настроений выступили новости о предстоящем раунде трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Если по итогам встречи появятся конкретные положительные сдвиги, это может стать триггером для выхода индекса МосБиржи из текущего торгового диапазона вверх: уровнем сопротивления выступает отметка 2850 пунктов, в то время как ближайшая поддержка на случай локальной фиксации прибыли располагается на уровне 2750 пунктов, считают эксперты.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, в начале недели рынок акций закрепил позитивные результаты прошлой недели, индекс Мосбиржи поднимался вплотную к отметке 2800 пунктов, но на большее сил у покупателей не хватило.

Интрига остается в том, сможет ли индекс выйти из уже привычного боковика 2700-2800 пунктов, причем предпосылки для этого есть. ЦБ РФ снизил ставку, Росстат выпустил отчет по месячной инфляции - потребительские цены в январе выросли на 1,62%, при этом инфляция в годовом выражении укладывается в рамки 6%, что лучше предшествовавшей оценки ЦБ в 6,3%. Вероятно, инвесторы ожидают продолжения процесса смягчения монетарной политики ЦБ, что позитивно для роста котировок российских акций.

Геополитика тоже не сходит с радаров. Трехсторонние мирные переговоры России, США и Украины продолжаются - во вторник-среду пройдет их очередной раунд в Женеве. Европейские политики в этот раз организовывают площадку, но сами участвовать в переговорах не будут. Снижающиеся ставки в России в совокупности с позитивными геополитическими новостями могут заложить тренд на рост на российском рынке, но пока итоги дипломатических дискуссий предсказать сложно. Если будут появляться позитивные сигналы с внешнего контура, то индекс МосБиржи может подняться к 2850-2860 пунктам, считает Бахтин.

В Азии в понедельник на работающих рынках преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), стагнирует Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 изменились в пределах 0,2%) и просели американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снизились на 0,01-0,5%).

В США в понедельник биржи не работают в связи с празднованием Дня президентов. Кроме того, в связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

Экономика Японии в IV квартале 2025 года выросла на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Спад ВВП в третьем квартале пересмотрен до 0,7% с 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4% в прошлом квартале, отмечает Trading Economics. В пересчете на годовые темпы подъем ВВП Японии в IV квартале составил 0,2%. В третьем квартале данный показатель сократился на 2,6%, а не на 2,3%, как было объявлено ранее.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены подросли в ожидании второго раунда переговоров между США и Ираном.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в понедельник составила $68,33 за баррель (+0,9% и +0,3% в пятницу), мартовская цена фьючерса на WTI - $63,48 за баррель (+0,9% и +0,1% в пятницу).

Первый раунд переговоров США и Ирана состоялся ранее в этом месяце в Омане, в ходе него стороны договорились о продолжении переговорного процесса. Переговоры должны продолжиться в Женеве во вторник.

По данным американских СМИ, ссылающихся на информированные источники, США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

Между тем страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы возобновить наращивание добычи с апреля после трехмесячной приостановки, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Альянс рассчитывает на рост спроса в летний период, на который традиционно приходится пик потребления, при этом цены на нефтяном рынке за последние месяцы повысились на фоне противостояния США и Ирана.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+5,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,6%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,2%), ГК "Базис" (MOEX: BAZA) (+3%).

Выручка группы "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+2,7%) в январе составила 2,9 млрд руб., что в 4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, говорится в сообщении группы. Количество розничных клиентов группы в январе достигло 21 тыс., увеличившись на 10% к январю 2025 года.

Снизились акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-16,3% и -18,5% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,6% и -6,2% "префы"), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-3,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-3,4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,66 млрд рублей (из них 14,13 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 11,28 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,16 млрд рублей на акции "Т-Технологии").