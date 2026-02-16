Участие в размещении бондов СИБУР Холдинга интересно при ставке купона не ниже 7,25% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" серии 001P-09 интересно при ставке купона не ниже 7,25%, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

"СИБУР Холдинг" на 18 февраля планирует сбор заявок на размещение 3-летнего валютного выпуска серии 001Р-09 объемом от $150 млн. Купонный период - месяц. Номинал облигации - $100. Ориентир по купону - не выше 7,75% (YTM 8,03%). Дата размещения - 20 февраля.

"Долларовые выпуски СИБУРа торгуются с доходностями в диапазоне 7,2-7,5%, что вполне соответствует уровню долларовых бумаг эмитентов с рейтингом ААА с погашением через 2,5-3 года, - отмечают эксперты. - Новые облигации предполагают премию в 50 б.п.; участие в размещении остается интересным при уменьшении первоначального ориентира по купону до уровня не ниже 7,25% (YTM 7,50%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.