Рынок ОФЗ продолжит отыгрывать решение ЦБ по ставке на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Рынок ОФЗ продолжит отыгрывать решение ЦБ по ставке на текущей неделе, что позитивно отразится на котировках госбумаг, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

Рынок ОФЗ начал неделю на умеренно негативной ноте, однако в четверг после выхода воодушевляющих данных по инфляции немного приободрился. В пятницу же, после решения Банка России снизить ключевую ставку до 15,5% и на фоне мягкой риторики регулятора, рост котировок резко ускорился и позволил выйти в плюс по итогам недели, напоминают эксперты. Доходности госбумаг за этот период уменьшились в среднем на 20-40 б. п.

"На наступившей неделе рынок продолжит отыгрывать решение ЦБ РФ, что позитивно отразится на котировках госбумаг, - прогнозируют Афонин и Каров. - Облигации корпоративных заемщиков еще не отреагировали в полной мере на неожиданное решение и заявления регулятора, о чем свидетельствует и достаточно скромное снижение доходностей эмитентов по итогам пятницы. В связи с этим мы считаем, что умеренно позитивные настроения имеют все шансы сохраниться и на этой неделе, особенно в бумагах рейтинговых групп ААА и АА".

