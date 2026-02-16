Курс пары рубль/юань пока будет двигаться в диапазоне 11-11,2 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань пока будет двигаться в диапазоне 11-11,2 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Российский рубль на прошлой неделе не показал ярко выраженную динамику, - отмечают они в обзоре. - На валютный рынок влияние оказывали разнонаправленные факторы, связанные с приближавшимися длинными китайскими выходными. В этих условиях мягкие исходы заседания Банка России в пятницу не оказали должного давления на рубль. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,07 руб./юань. С учетом начавшихся праздников в КНР курс, вероятно, пока будет двигаться у 11,00-11,20 руб./юань".

Цены на нефть по итогам недели котировки мало изменились, констатируют эксперты банка. По их мнению, с одной стороны, поддержку сырью оказывали опасения, связанные с Ираном. С другой стороны, инвесторов разочаровали отдельные макровводные из США и сообщения о возможном возобновлении наращивания добычи ОПЕК+ в апреле.

В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $67,6/барр. В отсутствие значимых новостей по Ирану цены пока могут задержаться у $67-68/барр., полагают в банке.

