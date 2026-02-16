Индекс RGBI может вернуться к 119п в ближайшие недели - ПСБ

Индекс RGBI может вернуться к уровню 119 пунктов в ближайшие недели на фоне февральского решения Банка России о снижении ключевой ставки, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI по итогам прошлой недели нивелировал более половины своего снижения с начала года, завершив торги на отметке выше 117 пунктов, констатирует эксперт.

"Банк России преподнес сюрприз инвесторам на рынке ОФЗ (консенсус-прогноз предполагал паузу, хотя мы отмечали наличие пространства для снижения ставки). Кроме того, регулятор смягчил свой сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - указывает Грицкевич. - Отметим, что ЦБ сузил прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15%, а на 2027 год прогноз был повышен до 8-9% с 7,5-8,5%. С одной стороны, это указывает на более плавную траекторию нормализации денежно-кредитной политики, однако позволяет сохранить наш прогноз по ставке на конец 2026 года на уровне 12% годовых".

Грицкевич отмечает, что в целом Банк России смог резко изменить настроения инвесторов на рынке ОФЗ в позитивную сторону.

Подтверждение дальнейшего тренда по замедлению инфляции в ближайшие недели будет способствовать продолжению восстановления индекса RGBI до уровней декабря 2025 года (119 пунктов), полагает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.