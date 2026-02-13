Рынок акций РФ на неделе подрос в ожидании переговоров по Украине и решении ЦБ по ставке

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе смог умеренно подрасти в ожидании новостей вокруг дальнейших переговоров по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции, которые поддерживали оптимизм в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. В пятницу ЦБ РФ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов (до 15,5% годовых) и смягчил сигнал о дальнейшей ДКП, что поддержало рынок акций. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом в район 2780 пунктов.

В период с 9 по 13 февраля индекс МосБиржи вырос на 1,5% и составил 2776,34 пункта, индекс РТС прибавил 1,3% и достиг 1132,99 пункта. Апрельский фьючерс на нефть Brent за этот период просел на 0,9%, до $67,63 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,14 рубля, до 77,1944 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с продолжения снижения на фоне паузы в переговорах по украинскому урегулированию, санкционных рисков со стороны Запада, а также ожиданий пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке; фактором поддержки вечером выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $68,7 за баррель) на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи просел к 2725 пунктам, лидировали в снижении "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,7%), акции "Хэдхантера" (-2,4%), "ИКС 5" (-2,2%).

Во "втором эшелоне" снизились акции компании "ВИ.ру" (-3,4%, до 72,5 рубля) после известий, что совет директоров ПАО рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды за 2025 год в размере 2 рубля на обыкновенную акцию (всего будет выплачено 1 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 25 марта).

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил в начале февраля, что очередные трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли конструктивно. В понедельник постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью изданию The Guardian заявил, что Вашингтон не назначает точную дату, до которой нужно добиться разрешения кризиса на Украине.

ЦБ РФ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.

Во вторник рынок акций РФ просел ниже 2720 пунктов по индексу МосБиржи на фоне снижения официального курса доллара от ЦБ РФ, ожиданий итогов заседания ЦБ по ключевой ставке и сомнений в скором продвижении переговорного процесса по мирному украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $69 за баррель).

Сбербанк (+0,4%) в январе 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,7% в годовом выражении, до 161,7 млрд руб. Рентабельность капитала в январе текущего года выросла до 23,2% с 22,2% годом ранее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник в интервью телеканалу НТВ, что для достижения урегулирования украинского кризиса потребуется преодолеть большую переговорную дистанцию. Министр также отметил, что в настоящий момент гарантии безопасности для Украины обсуждаются на Западе "не в контексте общеевропейской безопасности, а для того, чтобы она продолжала враждебные действия против Российской Федерации".

Ранее Лавров заявил в интервью для международной сети TV BRICS, что российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президентов РФ и США в Анкоридже, однако Штаты теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине. "Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - пояснил министр.

Фактором поддержки для нефтяных цен выступила ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против РФ впервые предложил ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщило Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.

В среду рынок акций РФ скорректировался вверх вслед за мировыми сырьевыми площадками (выросли металлы, нефть Brent протестировала $70 за баррель), а также на фоне корпоративных новостей и надежд на продолжение переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам, уровню недельной давности.

Акции "НОВАТЭКа" (+3,7%) выросли на фоне публикации финотчета компании, показавшего рост нормализованной прибыли во II полугодии для выплат дивидендов выше ожиданий (компания получила 270,9 млрд рублей, при прогнозах экспертов на уровне 188 млрд рублей). Исходя из расчета чистой прибыли, финальный дивиденд за 2025 год может составить 45 рублей на акцию, вместо ранее ожидаемых 31 рубль на бумагу. После выхода отчета аналитики пересмотрели ожидания с 31 руб./АО до 42,9 руб./АО. В итоге суммарный дивиденд "НОВАТЭКа" за 2025 год, по оценке рынка, может составить 78,4 руб./АО (за 2024 год компания выплатила акционерам по 82,15 руб./АО).

EBITDA "Норильского никеля" (+3,2%) в 2025 году выросла на 9%, составив $5,67 млрд, сообщила компания. Чистая прибыль ГМК выросла на 36%, до $2,5 млрд, в результате позитивного влияния курсовых разниц вследствие динамики курса рубля.

В среду также подорожал никель на сообщениях агентства Bloomberg о сокращении добычи на крупнейшем руднике Индонезии. Власти Индонезии намерены снизить квоту для PT Weda Bay Nickel, крупнейшего в мире проекта по добыче никеля, на текущий год до 12 млн тонн руды против 42 млн тонн в 2025 году.

Акции других металлургов также выросли на фоне заявлений министра промышленности и торговли Антона Алиханова о предложении Минпромторга РФ перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду на конец 2026 года, а также освободить от уплаты акциза на 3 года после окончания инвестиционной фазы завершающиеся стратегические инвестпроекты.

Издание Financial Times сообщило в среду со ссылкой на источники, что власти Украины приступили к планированию президентских выборов, а также референдума по мирному соглашению с Россией после того как администрация президента США Трампа надавила на Киев с тем, чтобы он провел оба голосования к 15 мая, иначе Украина рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Рост нефти вечером в среду замедлился после выхода данных Минэнерго США о резком росте ее запасов в стране (резервы выросли на 8,53 млн баррелей при прогнозах роста на 0,8 млн баррелей); цена фьючерса на Brent вернулась ниже $70 за баррель, хотя на пике дня цена достигала $70,71 за баррель.

Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ, заявил Трамп в интервью Fox Business.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подскочили акции ПАО "Группа Аренадата" (+13,1%, до 109,78 руб. - максимум с сентября) на фоне повышения компанией прогноза по росту выручки по итогам 2025 года до 40% (около 8,4 млрд рублей - ИФ) с 20-30% (7,2-7,8 млрд рублей), которые прогнозировались компанией во второй половине прошлого года. Arenadata планирует опубликовать аудированные финансовые результаты по МСФО за 2025 год 26 марта.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост на заявлениях Кремля о вероятном скором продолжении переговоров по мирному украинскому урегулированию; фактором поддержки в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке также выступили данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции, а сдерживала покупателей подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $68,3 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2765 пунктов.

Чистая прибыль "Норникеля" (-0,8%) по РСБУ за 2025 год выросла на 15%, до 142 млрд рублей, сообщила компания накануне вечером. Рост в основном вызван сравнительным эффектом курсовых разниц из-за разнонаправленной динамики курса рубля, пояснил представитель компании. Выручка ГМК за 2025 год составила 907 млрд рублей, что незначительно выше уровня 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг о надежде Кремля, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро. Так он прокомментировал по просьбе журналистов заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев согласился с предложением США о проведении дополнительных переговоров в Майами, и отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание по времени и месту проведения. "По месту также вас сориентируем", - добавил Песков.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля. Из недельных данных за январь, а также за начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг в Госдуме на заседании комитета по экономической политике заявил, что определенный всплеск инфляции в РФ в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь, сейчас годовая инфляция перешла к снижению, и эта тенденция продолжится. По его словам, у Банка России "сохраняется резерв для смягчения ДКП".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил накануне, что мирное урегулирование украинского конфликта необходимо для вступления в действие гарантий безопасности для Украины. В четверг Рютте выразил мнение, что поставки американских вооружений для Украины в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) будут идти и дальше.

Великобритания в четверг объявила о срочном предоставлении Украине пакета помощи в сфере ПВО на сумму более 500 млн фунтов стерлингов, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

Нефть Brent просела ниже $68 за баррель после выхода нового прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), усилившего обеспокоенность трейдеров по поводу избытка предложения на рынке. МЭА в четверг понизило оценку темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах на 80 тыс. баррелей в сутки. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн б/с.

В пятницу рынок акций подрос после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (до 15,5% годовых) и смягчения сигнала регулятора относительно дальнейшей ДКП; сдерживающим фактором для покупателей выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent торговался ниже $68 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2776 пунктов после утреннего локального отката ниже 2750 пунктов.

Снизились акции "Норникеля" (-3,2%) на новостях о новом размере антидемпинговых пошлин США на импорт палладия из России. Агентство Федерального правительства США BBG (Broadcasting Board of Governors) сообщило в пятницу о предварительном положительном решении Минторга США относительно расследования антидемпинговых пошлин на импорт необработанного палладия из России. В предварительном решении указаны ставки антидемпинговой пошлины в размере 132,83% на импорт необработанного палладия из России, которые могут вступить в силу уже на следующей неделе.

Понизив ставку ЦБ РФ смягчил сигнал по ДКП: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Также ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13,0-15,0% и повысил прогноз по средней ставке на 2027 год до 8-9% с 7,5-8,5%, на 2028 год - сохранил на уровне 7,5-8,5% годовых. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2026 год до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, отметив, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания сообщила, что сигнал ЦБ не является жестким обязательством снижать ставку, не привязан к конкретным заседаниям, а базовый сценарий прогноза ЦБ РФ допускает и паузу - все будет зависеть от статданных.

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил в пятницу, что очередной раунд трехсторонних переговоров по Украине запланирован на следующую неделю. По его словам, новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17-18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

В период с 9 по 13 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги "Группы Аренадата" (+16%), Совкомбанка (+6%), ПАО "Диасофт" (+5%); хуже рынка оказались акции "Полюса" (-4%), ПАО "Южуралзолото" (-4%), "Селигдара" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе продолжит отыгрывать решение ЦБ РФ по ставке и прогнозы регулятора, также игроки будут ожидать новостей с нового раунда переговоров по украинскому урегулированию. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2850 пунктов, для индекса РТС - 1090-1160 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".