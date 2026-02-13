Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными и на ожиданиях внешнеполитического позитива

Москва. 13 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подорожал перед выходными днями, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти.

Позитивное влияние на рынок оказали новости о проведении очередного раунда переговоров РФ, США и Украины, который должен состояться в Женеве на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится так же в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - сказал представитель Кремля. "На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", - уточнил Песков.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,096 руб., что на 7,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 14 февраля на 0,64 копейки, до 77,1944 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,38 копейки, до 91,5575 руб./EUR1.

"Текущая неделя выдалась спокойной для рубля, торги проходили в узком диапазоне 11,1-11,2 за юань, несмотря на сохраняющуюся волатильность краткосрочных юаневых ставок. Решение Банка России по ключевой ставке (снижение до 15,5%) также не оказало влияния на динамику курса. На следующей неделе будет перерыв в расчетах торгов юанями на Московской бирже из-за празднований китайского Нового года, что может привести к снижению оборота и росту волатильности. С учетом того, что расчеты по юаням будут проходить только 24 февраля, совокупные отложенные продажи валюты ЦБ и Минфина после завершения китайских праздников составят примерно 98 млрд руб., однако исторически их реализация не приводила к значительным колебаниям курса рубля. Согласно опубликованным данным ЦБ, профицит текущего счета в декабре расширился до $2,6 млрд (профицит в $1,9 млрд в ноябре) из-за того, что экспорт вырос существенней, чем импорт. В целом за 2025 год профицит текущего счета снизился до $41,4 млрд против $62,6 млрд за 2024 год", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики ПСБ (MOEX: PSKB).

Несмотря на факторы, которые могли способствовать ослаблению рубля - в частности, дефицит валютной ликвидности, выразившийся в росте стоимости биржевых юаневых свопов, и снижение ставки ЦБ РФ на 50 б.п., - пара CNY/RUB продемонстрировала на этой неделе лишь незначительное ослабление, удержав позиции ниже 11,2 рубля, отмечают эксперты в обзоре.

На следующей неделе, по их оценкам, пара CNY/RUB продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань, при этом ближе к концу недели - на фоне продаж валюты Банком России, слабого импорта и активных продаж валюты со стороны экспортёров в преддверии налоговых выплат - национальная валюта может попытаться перейти к восстановлению, что приведет к отступлению пары CNY/RUB в район 11 руб./юань.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 16% до 15,5%.

Такое решение было ожидаемо рынком, хотя большинство аналитиков все же прогнозировало, что ставка останется на уровне 16%. Тем не менее доля прогнозов о снижении ставки на 0,5 п.п. в последние перед заседанием дни выросла на фоне свежих данных: итогов опроса об инфляционных ожиданиях бизнеса и последней недельной сводки Росстата по инфляции. Таким образом, решение Банка России было учтено в котировках незадолго до заседания, поэтому не стало сюрпризом для игроков.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - заявил ЦБ.

Сигнал ЦБ о будущей направленности ДКП по итогам последнего заседания прошлого года, как и в октябре, был нейтральным. В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

Состоявшееся в пятницу заседание совета директоров ЦБ - опорное, оно сопровождается публикацией обновленного среднесрочного прогноза. Прогноз по инфляции на 2026 год повышен с 4-5% до 4,5-5,5%.

Одновременно Банк России сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в октябре, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ. С 16 февраля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.

Банк России на заседании в пятницу помимо снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов рассматривал паузу, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали два варианта: сохранение ставки и снижение на 0,5 процентного пункта. Обсуждение шло вокруг этих решений. Те, кто были за сохранение ставки, больший акцент делали на том, что данные за январь и за декабрь достаточно зашумлены, нужно получить больше данных, больше уверенности по устойчивому возвращению инфляции к 4%", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, сейчас у ЦБ больше уверенности в возможности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Сейчас у нас больше уверенности в том, что мы можем продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это подразумевает и наш прогноз траектории ключевой ставки в нашем базовом сценарии. То есть мы приводим сигнал в соответствие с этой траекторией", - сказала она.

"Но еще раз хочу подчеркнуть, что сигнал наш не является безусловным обязательством снижать ставку. Он не привязан жестко к конкретным заседаниям. Поэтому мы говорим, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, анализировать все данные", - добавила глава ЦБ.

Пик инфляционного давления пройден в январе, ЦБ надеется, что и пик инфляционных ожиданий тоже, но для него важна скорость их снижения, кроме того, заявила Набиуллина.

"Пик инфляционного давления, действительно, на наш взгляд, был в январе. А если говорить об устойчивой инфляции, то пик был, на наш взгляд, в декабре 2024 года. Что касается пика инфляционных ожиданий, мы будем внимательно следить. Я уже сказала, что эффект повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях, хотя, на наш взгляд, эффект вторичный ограничен. Будем надеться, что пик инфляционных ожиданий тоже пройден, но для нас важна скорость их снижения, потому что они остаются на высоком уровне и весь прошлый год были на достаточно высоком уровне", - заявила она.

Темпы смягчения денежной политики ЦБ РФ будут постепенно ускоряться весной, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Регулятор все-таки принял решение снизить ставку до 15,5%, не испугавшись январского роста цен, - отмечает эксперт в комментарии. - С поправкой на фактор НДС Банк России не увидел разгона инфляции, регулятор ожидает ее дальнейшей стабилизации. Снижение ставки сопровождается еще и более мягким сигналом: впервые с 2023 года в пресс-релизе появилось прямое указание, что ЦБ рассмотрит целесообразность снижения и на ближайших заседаниях".

Более мягкое решение и сигнал, по мнению Донец, готовят нас к "оттепели". Аналитик ожидает, что темпы смягчения политики будут постепенно ускоряться весной.

"Прогноз регулятора на 2026 год несильно уточнен относительно последней октябрьской версии, а ожидания по среднему на год уровню ключевой ставки сужены с 13-15% до 13,5-14,5%, - указывает главный экономист "Т-Инвестиций". - Этот прогноз фактически означает возможность снижения ключевой ставки с 16% на начало года в интервал 10-12% на конец года. Это соответствует нашим базовым прогнозам".

Цены на нефть слегка понижаются вечером в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии, завершают неделю в умеренном минусе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $67,52 за баррель, что на 0,02% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,22%, до $62,66 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Эксперты ждут роста поставок венесуэльской нефти на мировой рынок. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Каракас планирует предоставить Chevron Corp. (SPB: CVX) и Repsol SA дополнительные участки для добычи.

В администрации США сообщили, что Вашингтон планирует продавать венесуэльскую нефть Китаю по мировым ценам в координации с Каракасом. По данным источников Bloomberg, индийская Reliance Industries получила генеральную лицензию от США, позволяющую закупать нефть в Венесуэле напрямую.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 13 февраля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг осталась на прежнем уровне - 15,25% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу уменьшились на 1 базисный пункт и составили 15,71%, 16,23% и 17,13% годовых соответственно.