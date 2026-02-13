.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific
13 февраля 2026 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью $89,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Boston Scientific претерпели резкую просадку после публикации финансовых результатов за 4К 2025 - инвесторов не устроили прогнозы на 2026 год, причем, на наш взгляд, необоснованно, ведь компания ожидает роста выручки и прибыли с опережением многих ключевых игроков отрасли, - отмечает эксперт. - Долгосрочные перспективы роста рынка медицинского оборудования не подвергаются сомнению, и Boston Scientific, как один из ведущих представителей отрасли с широчайшей линейкой продуктов, весьма благоприятно позиционирован для развития даже в условиях малопредсказуемой регулятивной среды". Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов, созданный в 1979 году как поставщик катетеров для операций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
13 февраля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе смог умеренно подрасти в ожидании новостей вокруг дальнейших переговоров по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции, которые поддерживали оптимизм в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. В пятницу ЦБ РФ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов (до 15,5% годовых) и смягчил сигнал о дальнейшей ДКП, что поддержало рынок акций. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом в район 2780 пунктов. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:26
Москва. 13 февраля. Российский рынок акций в пятницу подрос после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,5% годовых) и смягчения сигнала регулятора относительно дальнейшей ДКП; также позитивом стали новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля). Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов после утреннего локального отката ниже 2750 пунктов. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:23
Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными и на ожиданиях внешнеполитического позитива
Москва. 13 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подорожал перед выходными днями, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти. читать дальше
.13 февраля 2026 года 19:07
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15,5%, хотя рынок предполагал, что она останется на отметке 16%, - отмечает эксперт.... читать дальше
.13 февраля 2026 года 18:01
Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. Несмотря на факторы, которые могли способствовать ослаблению рубля - в частности, дефицит валютной ликвидности, выразившийся в росте стоимости биржевых юаневых свопов, и снижение... читать дальше
.13 февраля 2026 года 17:33
Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. "Банк России преподнес сюрприз инвесторам на рынке ОФЗ, понизив ставку до 15,5%. Кроме того, регулятор смягчил свой сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения... читать дальше
.13 февраля 2026 года 17:06
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power и целевую цену на уровне CNY 35,2 c потенциалом роста на 35,4%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "China Yangtze Power представила неплохие предварительные результаты за 2025 год, - отмечает... читать дальше
.13 февраля 2026 года 16:21
Темпы смягчения денежной политики ЦБ РФ будут постепенно ускоряться весной, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Регулятор все-таки принял решение снизить ставку до 15,5%, не испугавшись январского роста цен, - отмечает эксперт в комментарии. - С поправкой на фактор НДС Банк... читать дальше
.13 февраля 2026 года 15:46
"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7283 руб. до 6420 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,2% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 32,3%.... читать дальше
.13 февраля 2026 года 15:23
Москва. 13 февраля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного дорожает, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти. Участники рынка оценивают новости о проведении очередного раунда переговоров РФ, США и Украины, который должен состояться в Женеве на следующей неделе. читать дальше
.13 февраля 2026 года 15:11
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Несмотря на сигнал о возможной паузе на ближайших заседаниях, итоговое решение ЦБ о снижении ставки до 15,5% является заметно мягче рыночных... читать дальше
.13 февраля 2026 года 14:33
Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки - "Цифра брокер"
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, говорится в комментарии аналитиков. Данное решение регулятор обосновывает устойчивостью показателей текущего роста цен, что, по мнению Банка России, будет способствовать снижению... читать дальше
.13 февраля 2026 года 13:55
Котировки акций Cisco Systems Inc. и AppLovin Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Cisco упала в четверг сразу на 12,3%, хотя результаты за 4К25 превзошли ожидания как по выручке ($15,35 млрд против 15,12... читать дальше
.13 февраля 2026 года 13:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре эксперта брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и полный 2025 год 17 февраля... читать дальше
.13 февраля 2026 года 12:46
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 6500 рублей за штуку, говорится в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. 26 февраля 2026 года эмитента опубликует результаты за 4К25. "Мы ожидаем выполнения обновленных ориентиров... читать дальше
.