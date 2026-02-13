"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью $89,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции Boston Scientific претерпели резкую просадку после публикации финансовых результатов за 4К 2025 - инвесторов не устроили прогнозы на 2026 год, причем, на наш взгляд, необоснованно, ведь компания ожидает роста выручки и прибыли с опережением многих ключевых игроков отрасли, - отмечает эксперт. - Долгосрочные перспективы роста рынка медицинского оборудования не подвергаются сомнению, и Boston Scientific, как один из ведущих представителей отрасли с широчайшей линейкой продуктов, весьма благоприятно позиционирован для развития даже в условиях малопредсказуемой регулятивной среды".

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов, созданный в 1979 году как поставщик катетеров для операций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.