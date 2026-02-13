.
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Критерии сделок с признаками манипулирования необходимо унифицировать, считают банки РФ
Банки от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в Госдуму письмо за подписью врио президента АБР Дениса Липаева с предложениями в законопроект, который кардинально меняет систему контроля за использованием инсайдерской информации и...
 
Число заблокированных сим-карт в России превысило 18 млн
В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора (РКН) заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% больше, чем годом ранее, рассказали "Коммерсанту" в ведомстве. "Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование...
 
Минстрой определил, как будут взаимодействовать MАХ и ГИС ЖКХ
Минстрой издал приказ о том, как должны использоваться мессенджер MАХ и государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) для общения с жителями, пишет "Российская газета". Приказ касается информационного взаимодействия с собственниками...
 
13 февраля 2026 года 15:23

Рубль днем немного дорожает в паре с юанем на ожиданиях внешнеполитического позитива

Москва. 13 февраля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного дорожает, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти. Участники рынка оценивают новости о проведении очередного раунда переговоров РФ, США и Украины, который должен состояться в Женеве на следующей неделе.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,147 руб., что на 2,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 1 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,18 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 7 копеек, до 91,61 руб./EUR1.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 16% до 15,5%.

Такое решение было ожидаемо рынком, хотя большинство аналитиков все же прогнозировало, что ставка останется на уровне 16%. Тем не менее доля прогнозов о снижении ставки на 0,5 п.п. в последние перед заседанием дни выросла на фоне свежих данных: итогов опроса об инфляционных ожиданиях бизнеса и последней недельной сводки Росстата по инфляции. Таким образом, решение Банка России было учтено в котировках незадолго до заседания, поэтому не стало сюрпризом для игроков.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - заявил ЦБ.

Сигнал ЦБ о будущей направленности ДКП по итогам последнего заседания прошлого года, как и в октябре, был нейтральным. В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

Сегодняшнее заседание совета директоров ЦБ - опорное, оно сопровождается публикацией обновленного среднесрочного прогноза. Прогноз по инфляции на 2026 год повышен с 4-5% до 4,5-5,5%.

Одновременно Банк России сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в октябре, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ. С 16 февраля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, говорится в комментарии аналитиков компании "Цифра брокер".

Данное решение регулятор обосновывает устойчивостью показателей текущего роста цен, что, по мнению Банка России, будет способствовать снижению инфляции после исчерпания разовых факторов. Помимо всего прочего, на решение регулятора также могло повлиять снижение экономической активности, деловые настроения бизнеса и наблюдаемое охлаждение на рынке труда, полагают эксперты. При этом накопленная инфляция с ноября по январь соответствует ожиданиям Банка России.

"Несмотря на тот факт, что снижение ставки на 50 б.п. не сможет оказать существенного влияния на макроэкономические показатели, это в целом стало позитивным сигналом для рынка: индекс МосБиржи вырос на 0,85%, а индекс RGBI на 0,28%, - констатируют аналитики. - Это связано как и с тем фактом, что ставка была снижена вопреки консенсусу в 16%, так и с более мягким сигналом относительно дальнейшей траектории ключевой ставки".

В конечном итоге Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, полагают в компании "Цифра брокер". Эксперты сохраняют свой базовый прогноз по ключевой ставке по итогам 2026 года на уровне 12%.

Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования украинского конфликта.

Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - сказал представитель Кремля. "На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", - уточнил Песков.

Переговорщики из США, России и Украины могут провести встречу в Майами или Абу-Даби уже на следующей неделе, ранее в пятницу сообщило издание Politico со ссылкой на источники. "США, Россия и Украина планируют встречу на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби... и американские официальные лица считают, что здесь, скорее всего, будет достигнут какой-то прогресс", - сообщает издание со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

Также, по информации Politico, США дали понять Украине, что они не согласуют сделку по гарантиям безопасности, пока Киев и Москва не достигнут соглашения о завершении конфликта. При этом собеседники издания утверждают, что президент США Дональд Трамп не пытается использовать гарантии безопасности как рычаг давления на Киев. "Он хочет уладить и согласовать множество вопросов, прежде чем подписывать такой документ. Он не хочет просто поставить подпись, и, если это в некотором роде препятствует мирным переговорам в будущем, в чем смысл?" - заявил один из них.

Цены на нефть понижаются днем в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии, завершают неделю в умеренном минусе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,18 за баррель, что на 0,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,67%, до $62,41 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Эксперты ждут роста поставок венесуэльской нефти на мировой рынок. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Каракас планирует предоставить Chevron Corp. (SPB: CVX) и Repsol SA дополнительные участки для добычи.

В администрации США сообщили, что Вашингтон планирует продавать венесуэльскую нефть Китаю по мировым ценам в координации с Каракасом. По данным источников Bloomberg, индийская Reliance Industries получила генеральную лицензию от США, позволяющую закупать нефть в Венесуэле напрямую.


13 февраля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе подрос в ожидании переговоров по Украине и решении ЦБ по ставке
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе смог умеренно подрасти в ожидании новостей вокруг дальнейших переговоров по мирному украинскому урегулированию, а также на фоне данных Росстата о замедлении инфляции, которые поддерживали оптимизм в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. В пятницу ЦБ РФ принял решение снизить ставку на 50 базисных пунктов (до 15,5% годовых) и смягчил сигнал о дальнейшей ДКП, что поддержало рынок акций. Индекс МосБиржи завершил неделю ростом в район 2780 пунктов.    читать дальше
13 февраля 2026 года 19:26
Рынок акций РФ поднялся к 2780п по индексу МосБиржи после снижения ставки ЦБ, неделю закрыл ростом
Москва. 13 февраля. Российский рынок акций в пятницу подрос после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,5% годовых) и смягчения сигнала регулятора относительно дальнейшей ДКП; также позитивом стали новости о следующем раунде трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию (пройдут 17-18 февраля). Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов после утреннего локального отката ниже 2750 пунктов.    читать дальше
13 февраля 2026 года 19:23
Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем перед выходными и на ожиданиях внешнеполитического позитива
Москва. 13 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подорожал перед выходными днями, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти.    читать дальше
13 февраля 2026 года 19:07
Инвестбанк "Синара" сохраняет прогноз ставки ЦБ на конец 2026г на уровне 13%
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2026г на уровне 13%, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина. "Банк России понизил ключевую ставку на 50 б. п. до 15,5%, хотя рынок предполагал, что она останется на отметке 16%, - отмечает эксперт....    читать дальше
13 февраля 2026 года 18:35
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Boston Scientific с прогнозной стоимостью $89,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Boston Scientific претерпели...    читать дальше
13 февраля 2026 года 18:01
Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Пара рубль/юань продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. Несмотря на факторы, которые могли способствовать ослаблению рубля - в частности, дефицит валютной ликвидности, выразившийся в росте стоимости биржевых юаневых свопов, и снижение...    читать дальше
13 февраля 2026 года 17:33
Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели - ПСБ
Вероятно восстановление индекса RGBI до 119 пунктов в ближайшие недели, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. "Банк России преподнес сюрприз инвесторам на рынке ОФЗ, понизив ставку до 15,5%. Кроме того, регулятор смягчил свой сигнал: "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения...    читать дальше
13 февраля 2026 года 17:06
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power и целевую цену на уровне CNY 35,2 c потенциалом роста на 35,4%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "China Yangtze Power представила неплохие предварительные результаты за 2025 год, - отмечает...    читать дальше
13 февраля 2026 года 16:21
Темпы смягчения ДКП будут постепенно ускоряться весной - "Т-Инвестиции"
Темпы смягчения денежной политики ЦБ РФ будут постепенно ускоряться весной, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Регулятор все-таки принял решение снизить ставку до 15,5%, не испугавшись январского роста цен, - отмечает эксперт в комментарии. - С поправкой на фактор НДС Банк...    читать дальше
13 февраля 2026 года 15:46
"Финам" понизил целевую цену акций ЛУКОЙЛа до 6420 руб
"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7283 руб. до 6420 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,2% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 32,3%....    читать дальше
13 февраля 2026 года 15:11
Ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11% - "Астра Управление активами"
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2026 года снизится до 10-11%, прогнозирует директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой. "Несмотря на сигнал о возможной паузе на ближайших заседаниях, итоговое решение ЦБ о снижении ставки до 15,5% является заметно мягче рыночных...    читать дальше
13 февраля 2026 года 14:33
Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки - "Цифра брокер"
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, говорится в комментарии аналитиков. Данное решение регулятор обосновывает устойчивостью показателей текущего роста цен, что, по мнению Банка России, будет способствовать снижению...    читать дальше
13 февраля 2026 года 13:55
Цены акций Cisco и AppLovin, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Cisco Systems Inc. и AppLovin Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Стоимость бумаг Cisco упала в четверг сразу на 12,3%, хотя результаты за 4К25 превзошли ожидания как по выручке ($15,35 млрд против 15,12...    читать дальше
13 февраля 2026 года 13:24
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре эксперта брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и полный 2025 год 17 февраля...    читать дальше
13 февраля 2026 года 12:46
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций Озона
"Т-Инвестиции" сохраняют "позитивную" оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 6500 рублей за штуку, говорится в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. 26 февраля 2026 года эмитента опубликует результаты за 4К25. "Мы ожидаем выполнения обновленных ориентиров...    читать дальше
