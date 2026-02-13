Рубль днем немного дорожает в паре с юанем на ожиданиях внешнеполитического позитива

Москва. 13 февраля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного дорожает, несмотря на решение Банка России снизить ключевую ставку и негативную динамику на рынке нефти. Участники рынка оценивают новости о проведении очередного раунда переговоров РФ, США и Украины, который должен состояться в Женеве на следующей неделе.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,147 руб., что на 2,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 1 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,18 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 7 копеек, до 91,61 руб./EUR1.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 16% до 15,5%.

Такое решение было ожидаемо рынком, хотя большинство аналитиков все же прогнозировало, что ставка останется на уровне 16%. Тем не менее доля прогнозов о снижении ставки на 0,5 п.п. в последние перед заседанием дни выросла на фоне свежих данных: итогов опроса об инфляционных ожиданиях бизнеса и последней недельной сводки Росстата по инфляции. Таким образом, решение Банка России было учтено в котировках незадолго до заседания, поэтому не стало сюрпризом для игроков.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение", - заявил ЦБ.

Сигнал ЦБ о будущей направленности ДКП по итогам последнего заседания прошлого года, как и в октябре, был нейтральным. В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

Сегодняшнее заседание совета директоров ЦБ - опорное, оно сопровождается публикацией обновленного среднесрочного прогноза. Прогноз по инфляции на 2026 год повышен с 4-5% до 4,5-5,5%.

Одновременно Банк России сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в октябре, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ. С 16 февраля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, говорится в комментарии аналитиков компании "Цифра брокер".

Данное решение регулятор обосновывает устойчивостью показателей текущего роста цен, что, по мнению Банка России, будет способствовать снижению инфляции после исчерпания разовых факторов. Помимо всего прочего, на решение регулятора также могло повлиять снижение экономической активности, деловые настроения бизнеса и наблюдаемое охлаждение на рынке труда, полагают эксперты. При этом накопленная инфляция с ноября по январь соответствует ожиданиям Банка России.

"Несмотря на тот факт, что снижение ставки на 50 б.п. не сможет оказать существенного влияния на макроэкономические показатели, это в целом стало позитивным сигналом для рынка: индекс МосБиржи вырос на 0,85%, а индекс RGBI на 0,28%, - констатируют аналитики. - Это связано как и с тем фактом, что ставка была снижена вопреки консенсусу в 16%, так и с более мягким сигналом относительно дальнейшей траектории ключевой ставки".

В конечном итоге Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, полагают в компании "Цифра брокер". Эксперты сохраняют свой базовый прогноз по ключевой ставке по итогам 2026 года на уровне 12%.

Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования украинского конфликта.

Новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - сказал представитель Кремля. "На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", - уточнил Песков.

Переговорщики из США, России и Украины могут провести встречу в Майами или Абу-Даби уже на следующей неделе, ранее в пятницу сообщило издание Politico со ссылкой на источники. "США, Россия и Украина планируют встречу на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби... и американские официальные лица считают, что здесь, скорее всего, будет достигнут какой-то прогресс", - сообщает издание со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

Также, по информации Politico, США дали понять Украине, что они не согласуют сделку по гарантиям безопасности, пока Киев и Москва не достигнут соглашения о завершении конфликта. При этом собеседники издания утверждают, что президент США Дональд Трамп не пытается использовать гарантии безопасности как рычаг давления на Киев. "Он хочет уладить и согласовать множество вопросов, прежде чем подписывать такой документ. Он не хочет просто поставить подпись, и, если это в некотором роде препятствует мирным переговорам в будущем, в чем смысл?" - заявил один из них.

Цены на нефть понижаются днем в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии, завершают неделю в умеренном минусе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,18 за баррель, что на 0,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,67%, до $62,41 за баррель.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Эксперты ждут роста поставок венесуэльской нефти на мировой рынок. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Каракас планирует предоставить Chevron Corp. (SPB: CVX) и Repsol SA дополнительные участки для добычи.

В администрации США сообщили, что Вашингтон планирует продавать венесуэльскую нефть Китаю по мировым ценам в координации с Каракасом. По данным источников Bloomberg, индийская Reliance Industries получила генеральную лицензию от США, позволяющую закупать нефть в Венесуэле напрямую.