"Финам" понизил целевую цену акций ЛУКОЙЛа до 6420 руб

"Финам" понизил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7283 руб. до 6420 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 23,2% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд равен 32,3%. Снижение целевой цены преимущественно связано с влиянием американских санкций и сниженных рублевых цен на нефть, подчеркивает эксперт.

"В последние месяцы акции "ЛУКОЙЛа" отстали от рынка и сектора на фоне введения американских санкций против компании и сниженных рублевых цен на нефть сорта Urals. Из-за санкций нефтяник будет вынужден продать свои зарубежные активы, пишет Кауфман. - В то же время конкуренция за эти активы является высокой, что может поддержать цену на них. Средства от продажи могли бы пойти на выплату акционерам либо на укрепление баланса компании. При этом "ЛУКОЙЛ" продолжает выделяться щедрой дивидендной политикой и нацеленностью менеджмента на рост акционерной стоимости".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.