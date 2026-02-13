Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки - "Цифра брокер"

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, говорится в комментарии аналитиков.

Данное решение регулятор обосновывает устойчивостью показателей текущего роста цен, что, по мнению Банка России, будет способствовать снижению инфляции после исчерпания разовых факторов. Помимо всего прочего, на решение регулятора также могло повлиять снижение экономической активности, деловые настроения бизнеса и наблюдаемое охлаждение на рынке труда, полагают эксперты. При этом накопленная инфляция с ноября по январь соответствует ожиданиям Банка России.

"Несмотря на тот факт, что снижение ставки на 50 б.п. не сможет оказать существенного влияния на макроэкономические показатели, это в целом являлось позитивным сигналом для рынка: индекс Мосбиржи вырос на 0,85%, а индекс RGBI на 0,28%, - констатируют аналитики. - Это связано как и с тем фактом, что ставка была снижена вопреки консенсусу в 16%, так и с более мягким сигналом относительно дальнейшей траектории ключевой ставки".

В конечном итоге Банк России сохраняет консервативную позицию относительно траектории ключевой ставки и будет очень аккуратно принимать дальнейшие шаги, полагают в "Цифра брокер". Эксперты сохраняют свой базовый прогноз по ключевой ставке по итогам 2026 года на уровне 12%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.