Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 13 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне отсутствия важных геополитических новостей и в ожидании итогов февральского заседания Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Большинство аналитиков ждет сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 16% годовых. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. При этом некоторые экономисты отмечают, что не столько важно само решение по ставке в феврале, сколько изменение регулятором ее прогнозной траектории на среднесрочную перспективу.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в четверг в Госдуме на заседании комитета по экономической политике, что определенный всплеск инфляции в РФ в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь. Сейчас, по его словам, годовая инфляция перешла к снижению, и эта тенденция продолжится. У Банка России сохраняется резерв для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), сказал также Решетников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг о надежде Кремля, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро. "Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев согласился с предложением США о проведении дополнительных переговоров в Майами, и отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание по времени и месту проведения. "По месту также вас сориентируем", - добавил Песков.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, растеряв рост, достигнутый в начале сессии. Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Статданные, обнародованные в четверг, показали более слабое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до 227 тыс. Эксперты прогнозировали снижение до 222 тыс. Между тем вышедшие в среду данные о рынке труда США оказались лучше ожиданий и были восприняты как хороший сигнал о состоянии американской экономики. В то же время они укрепили инвесторов во мнении, что на фоне сильных данных Федрезерв не будет спешить со снижением процентных ставок.

В пятницу выйдет январский отчет о динамике потребительских цен в США, который поможет участникам рынка скорректировать представление о дальнейшей политике американского центробанка.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, негативное влияние на настроения инвесторов оказало существенное падение американского рынка днем ранее из-за распродажи акций технологических компаний. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:45 МСК уменьшилось на 1,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - 2,1%. Южнокорейский Kospi к 8:41 МСК снизился на 0,1% (до этого он рос четыре сессии подряд и достиг исторического максимума). Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают снижаться утром в пятницу после резкого падения по итогам предыдущей сессии, завершают в минусе вторую неделю подряд. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $67,42 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 2,7%, до $67,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,19%, до $62,72 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость опустилась на 2,77%, до $62,84 за баррель.

Спаду на нефтяном рынке способствует ослабление опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также прогнозы избытка предложения. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Тегерану необходимо заключить соглашение с Вашингтоном, в противном случае Штаты могут пойти на решительные меры против Ирана. Он добавил, что если предложенные Тегераном договоренности не будут справедливыми и выгодными, для Ирана наступят "очень тяжелые времена".

Давление на нефтяной рынок также оказали данные о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе (на 8,53 млн баррелей) и сигналы увеличения поставок из Венесуэлы. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в 2026 году и ожидает сохранения значительного избытка предложения на рынке. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,075 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,267 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 февраля вырос на 0,08% и составил 119,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 1229,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Атомэнергопром-001P-01" (+1,56%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,5%), "Автодор-003Р-02" (+0,39%) и "ГТЛК-001Р-14" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,72%), "РЖД-001P-03R" (-0,63%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил финальную ставку купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 10 млрд рублей на уровне 16,8% годовых. Сбор заявок на выпуск, который размещается в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов, прошел с 9 по 12 февраля. Ориентиру соответствует доходность на уровне 18,35% годовых, по выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Эмитентом облигаций выступает СФО "Альфа фабрика ПК-2". Предельная дата погашения выпуска - 1 июля 2031 года, ожидаемая дата погашения - 1 января 2028 года. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация. Техразмещение запланировано на 16 февраля. Оригинатором, организатором и андеррайтером выступает Альфа-банк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) размещает 10-летние дисконтные облигации серии 002P-01 с офертой через 3 года на сумму 19 млрд рублей по номиналу. Сбор заявок на выпуск прошел 12 февраля. На старте букбилдинга ориентир ставки купона составлял не выше 7% годовых, в итоге он был зафиксирован на уровне 6,6% годовых. Ориентир по объему изначально заявлялся как не менее 13,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Цена размещения с учетом дисконта составляет 75% от номинала (номинал - 1 тыс. рублей). Техразмещение запланировано на 17 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001Р-23R с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Финальный ориентир ставки ежемесячного купона - 14,55% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 15,56% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 12 февраля. Техразмещение запланировано на 18 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 20-23-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в сентябре 2016 года. Ставка текущего полугодового купона - 6,25% годовых. По выпуску 26 февраля предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 16 по 20 февраля.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) установил ставку 28-29-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 15% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей в мае 2019 года.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 21-го купона облигаций 2-й серии объемом 400 млн руб. на уровне 23,14% годовых. Компания размещала 10-летний выпуск с 22 июля 2024 года по 20 января 2025 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.

АО "Нэппи клаб" допустило технический дефолт при выплате 17-го купона облигаций на сумму 3,1 млн рублей. Обязательство перед владельцами ценных бумаг не исполнено в связи с отсутствием необходимого количества денежных средств на расчетных счетах на дату исполнения обязательств. В краткосрочные планы компании входит произвести выплату купонного дохода владельцам облигаций до истечения срока технического дефолта, то есть до 26 февраля 2026 года. Трехлетний выпуск облигаций на 150 млн рублей с погашением в сентябре 2027 года был размещен в сентябре 2024 года по ставке ежемесячного купона 25,25% годовых до погашения. С марта 2027 года по выпуску начнется амортизация. В феврале 2025 года эмитент уже допускал технический дефолт при выплате купона, однако смог расплатиться в течение пары дней. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.