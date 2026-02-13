"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в обзоре эксперта брокера Марьяны Лазаричевой.

Эмитент опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и полный 2025 год 17 февраля 2026 года.

"Мы прогнозируем, что компании удастся достичь своих целей и по выручке (рост более чем на 30%), и по рентабельности (рост скорректированной EBITDA на 43%, до уровня не менее 270 млрд рублей)", - указывает аналитик.

"Бумаги "Яндекса" в настоящее время торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA на уровне примерно 5,3х (на основе прогноза на 2026 год). Мы считаем такой уровень заниженным, учитывая сильные рыночные позиции компании, развитую экосистему, высокую рентабельность ключевых направлений и потенциал развития новых бизнес-сегментов в среднесрочной перспективе, - пишет Лазаричева в материале брокера. - Сохраняем позитивный взгляд на акции компании и рекомендацию "покупать". Наша целевая цена - 6000 рублей за штуку на горизонте года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.