Рынок акций РФ продолжит консолидацию утром пятницы - ПСБ

Российский рынок акций продолжит консолидироваться в первой половине торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Индекс Мосбиржи, по мнению аналитика, утром будет проторговывать середину ставшего уже привычным диапазона 2700-2800 пунктов.

Эксперт отмечает, что в центре внимания дня - итоги заседания Банка России, в первую очередь его прогнозы по экономике и ключевой ставке, которые способны скорректировать ожидания по денежно-кредитной политике и задать направление движение рынка.

"Мы склонны ожидать, что регулятор все-таки решится понизить ставку на 50 б.п. и подтвердит свою приверженность поступательному, пусть и постепенному, снижению ставок. Такое решение "не в ценах" и поможет рынку акций, заждавшемуся хороших новостей, завершить неделю на позитивной ноте", - пишет Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.