Рынок акций РФ в четверг превысил 2765п по индексу МосБиржи на ожиданиях новых переговоров по Украине и заседания ЦБ

Москва. 12 февраля. Российский рынок акций в четверг продолжил рост на заявлениях Кремля о вероятном скором продолжении переговоров по мирному украинскому урегулированию; фактором поддержки в преддверии заседания ЦБ РФ по ставке также выступили данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции, а сдерживала покупателей подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел к $68,3 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2765 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2765,66 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1128,73 пункта (+0,7%); лидировали в росте акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+2,5%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 февраля, составил 77,188 руб. (-27,68 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+1,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы").

Подешевели акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за 2025 год выросла на 15%, до 142 млрд рублей, сообщила компания накануне вечером. Рост в основном вызван сравнительным эффектом курсовых разниц из-за разнонаправленной динамики курса рубля, пояснил представитель компании. Выручка ГМК за 2025 год составила 907 млрд рублей, что незначительно выше уровня 2024 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг о надежде Кремля, что следующий раунд переговоров по Украине пройдет уже скоро.

"Определенное понимание есть, мы будем вас информировать. Как мы и говорили, мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев согласился с предложением США о проведении дополнительных переговоров в Майами, и отвечая на вопрос, есть ли у Кремля понимание по времени и месту проведения.

"По месту также вас сориентируем", - добавил Песков.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января. Из недельных данных за январь, а также за начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем", - отметил зампред ЦБ.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг в Госдуме на заседании комитета по экономической политике заявил, что определенный всплеск инфляции в РФ в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь, сейчас годовая инфляция перешла к снижению, и эта тенденция продолжится. По его словам, у Банка России сохраняется резерв для смягчения ДКП.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в среду, что мирное урегулирование украинского конфликта необходимо для вступления в действие гарантий безопасности для Украины. "Разумеется, нужны мирные договорённости перед тем, как будут активированы гарантии безопасности", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе накануне совещания министров обороны стран НАТО. Генсек альянса ответил на вопрос о состоянии международных усилий по гарантиям безопасности для Украины в свете мирных переговоров.

В четверг Рютте выразил мнение, что поставки американских вооружений для Украины в рамках инициативы НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) будут идти и дальше.

Великобритания в четверг объявила о срочном предоставлении Украине пакета помощи в сфере ПВО на сумму более 500 млн фунтов стерлингов, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций подрос со среды на фоне новостей о возможном продолжении мирных переговоров по украинскому урегулированию уже на следующей неделе. Участники рынка также ожидают решения ЦБ по ставке в эту пятницу. Для более точной оценки инфляционной ситуации регулятору требуется существенно больше данных, при этом оценка годовой инфляции все еще выше целевых ориентиров ЦБ, что говорит в пользу паузы на ближайшем заседании.

Тем не менее, данные Росстата о замедлении инфляции поддержали некоторый оптимизм по поводу дальнейшего возможного смягчения ДКП, и это позитивно отразилось на настроениях участников рынка акций, полагает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг с переменным успехом курсировал в середине диапазона 2700-2800 пунктов, чувствительность к геополитическим новостям остается повышенной. Кремль рассчитывает, что следующая встреча по Украине пройдет уже скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным СМИ, украинская сторона хотела бы провести следующий раунд переговоров в США 17-18 февраля. Между тем в Конгресс США внесен законопроект о санкциях против импортеров нефти из России.

Росстат накануне сообщил о замедлении потребительской инфляции. Изменение незначительно, но важно в контексте предстоящего заседания ЦБ, равно как и вышедшие накануне данные о снижении ценовых ожиданий предприятий в феврале. Сырьевые цены в четверг остывают после бодрого подъема накануне, нефть Brent остается вблизи $70 за баррель, золото держит круглый рубеж $5000 за унцию. Сохраняются риски того, что тлеющий "иранский фактор" обернется масштабной эскалацией на Ближнем Востоке, считает эксперт.

На российском рынке главным событием пятницы станет заседание ЦБ РФ. Часть рынка ждет сохранения ключевой ставки на уровне 16%, часть - ее осторожного снижения. Соответственно, сюрпризом не будет ни то, ни другое решение. Тем не менее, монетарную паузу рынок акций может встретить небольшой коррекцией вниз. Индекс МосБиржи продолжит движение в области 2700-2800 пунктов, полагает Шепелев.

Аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов также полагает, что поддержку рынку акций РФ оказали свежие данные Росстата о замедлении инфляции, что сокращает вероятность ужесточения ДКП на грядущем заседании ЦБ.

На корпоративном фронте выделяются бумаги IT-сектора. Инвесторы позитивно встретили смешанный отчет "Диасофта" (MOEX: DIAS) (+2,1%) за 9 месяцев 2025 года: выручка компании выросла на 2% год к году (до 8,2 млрд рублей), однако EBITDA снизилась на 15% из-за увеличения доли крупных и комплексных проектов, что привело к росту операционных затрат и расходов на оплату труда. Бумаги ПАО "Аренадата" (MOEX: DATA) (-2,2%) скорректировались вечером после роста в среду на 12%, связанного с сильным предварительным отчетом компании за 2025 год. На положительном сентименте в секторе выросли котировки акций "Группы Позитив".

На дневном графике индекс МосБиржи постепенно приближается к уровню сопротивления 2800 пунктов в ожидании заседания ЦБ. Если регулятор даст позитивный сигнал по ставке или прогнозу, можно ожидать ретеста этого уровня и попытки закрепиться выше, считает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях: ключевые индексы оставались в неуверенности у рекордных максимумов и продолжали ощущать слабость в IT-секторе.

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии стабилизировались выше сопротивлений 2760 пунктов и 1125 пунктов соответственно, что увеличивает шансы развития как минимум краткосрочного восходящего движения. В четверг рынок получил поддержку от ожиданий следующего раунда переговоров по Украине, который по словам Пескова, должен состояться скоро. Геополитические надежды могут смягчить негативное влияние на настроения потенциального сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на пятничном заседании на уровне 16% (более "бычьим" сценарием стало бы снижение на 50 базисных пунктов), если регулятор не даст слишком жесткий сигнал. После закрытия пятничных основных торгов также будут опубликованы данные по потребительской инфляции России за январь, темпы которой могут ускориться из-за повышения НДС в этом году, считает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 и австралийский ASX Australia не изменились, южнокорейский Kospi вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, DAX выросли на 0,03-0,9, FTSE просел на 0,5%) и в США (индексы акций к 18:50 мск изменились на 0,1-0,8%).

Цены производителей в Японии в январе выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,3% за год, сообщил Банк Японии. Динамика обоих показателей совпала со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics. При этом подъем в годовом выражении был самым слабым с мая 2024 года.

Южнокорейский Kospi обновил исторический максимум, подъем индекса продолжается четвертую сессию подряд.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены ускорили коррекционное снижение после выхода нового прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), усилившего обеспокоенность трейдеров по поводу избытка предложения на рынке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 мск в четверг составила $68,34 за баррель (-1,5% и +0,9% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $63,61 за баррель (-1,6% и +1,1% накануне).

Ранее в ходе торгов цена контракта на Brent поднималась до $69,85 за баррель, на WTI - до $65,1 за баррель, получая поддержку от опасений относительно перебоев в поставках нефти в случае эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Ираном. Глава Белого дома сообщил в среду, что провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где настоял на продолжении переговоров. При этом Трамп отметил, что если договориться с Тегераном не удастся, "останется лишь увидеть, к какому результату это приведет".

Между тем, МЭА в четверг понизило оценку темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах на 80 тыс. баррелей в сутки. В агентстве ожидают сохранения значительного избытка предложения на рынке нефти. Прогноз МЭА предполагает, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос примерно на 3,73 млн баррелей в сутки.

Давление на нефтяной рынок также оказали данные по резервам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+5,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,4%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+2,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,2%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+2,1%).

Также подросли на финотчете акции "Диасофта" (+2,1%): выручка разработчика ПО для финансового сектора по результатам 9 месяцев 2025 финансового года (отличается на один квартал от календарного) составила 8,2 млрд рублей, что на 2% больше аналогичного показателя 2024 фингода, говорится в сообщении компании.

Снизились акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-11,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-6,8% и -12% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,7% и -3,7% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,8%).

Также просели акции "Группы Аренадата" (-2,2%) после ралли накануне и в первой половине торгов в четверг после повышения прогноза по росту выручки по итогам 2025 года до 40% (около 8,4 млрд рублей - ИФ) с 20-30% (7,2-7,8 млрд рублей), которые прогнозировались компанией во второй половине прошлого года.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-0,6%) в 2025 г. увеличило производство электроэнергии на 2,7% по сравнению с 2024 г., до 24,38 млрд кВт.ч, сообщила компания. Выработка выросла прежде всего за счет стабильной востребованности тепловых станций, несмотря на сдержанные показатели энергопотребления в России, объяснили в компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,58 млрд рублей (из них 5,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,4 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,48 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

