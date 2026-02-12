ПСБ повысил прогнозную цену акций Норникеля до 195 руб

Банк ПСБ повысил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" до 195 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале эксперта Евгения Локтюхова.

"Благодаря мощному второму полугодию финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались чуть лучше наших ожиданий по EBITDA и качественно лучше по чистой прибыли и свободному денежному потоку. Последний кратно вырос, что настраивает на скорое возвращение к выплатам дивидендов", - отмечает аналитик.

Компания продемонстрировала рост операционных доходов даже в рублевом выражении и высвободила ощутимую часть рабочего капитала. Это позволило ей увеличить капзатраты и сократить чистый долг, удержав на комфортном уровне долговую нагрузку, указывает Локтюхов.

Хорошие итоги года - следствие резкого взлета цен на МПГ последних месяцев, что заметно перевесило укрепление рубля и фактор налогов, обеспечив основной вклад в доходы. Рост мировых цен на медь был более сдержанным, но также неплохим для увеличения прибыли, обращает внимание эксперт ПСБ.

Хотя на операционном уровне компании похвастаться пока по-прежнему нечем , исключительно благоприятная ценовая конъюнктура рынков металлов поддерживает привлекательность акций "Норникеля", говорится в материале аналитика: даже сохранение цен на поставляемые им металлы вблизи текущих уровней в 2026 году приведет к росту средних долларовых отпускных цен на 15-70% и уверенному росту доходов и рентабельности бизнеса.

"Считаем текущее состояние бизнеса и рынков сбыта комфортными для возобновления выплат дивидендов, ждем активизации обсуждения новой дивидендной политики. Нашу оценку справедливой стоимости акций "Норникеля" на горизонте двенадцати месяцев повышаем до 195 руб., рекомендацию "покупать" подтверждаем", - пишет Локтюхов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.