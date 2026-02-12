"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева.

Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за январь 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги банка и рекомендуем "покупать" их с целевой ценой 393 руб." - пишет Жителев.

