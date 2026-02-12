.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Банк России может понизить ставку на 0,25-0,5 п.п. в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"
.
Путин поручил подготовить предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье
12 февраля 2026 года 15:02
Банк России может понизить ставку на 0,25-0,5 п.п. в пятницу - "КИТ Финанс Брокер"
Банк России может понизить ключевую ставку на 0,25-0,5 п.п., до 15,75-15,5% в пятницу, 13 февраля, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Наш базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 0,25-0,5 п.п., до диапазона 15,75-15,5%. Основанием для этого является динамика инфляции, которая, после ускорения в первые недели января, демонстрирует признаки стабилизации, - пишут эксперты в обзоре. - Денежный рынок также сигнализирует о закладываемом снижении ставки на заседании 13 февраля: ставка RUSFAR на уровне 15,24% находится существенно ниже текущей ключевой ставки в 16%. Спред около 76 б.п. указывает на то, что рынок оценивает справедливую стоимость краткосрочной ликвидности значительно ниже официальной ставки ЦБ, что характерно для периода ожиданий смягчения ДКП". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
12 февраля 2026 года 16:50
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитиков. Власти Индонезии снизят квоту для PT Weda Bay Nickel, крупнейшего в мире проекта по добыче никеля, на текущий год до 12 млн тонн руды против 42 млн... читать дальше
.12 февраля 2026 года 16:24
Банк ПСБ повысил прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" до 195 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале эксперта Евгения Локтюхова. "Благодаря мощному второму полугодию финансовые результаты эмитента за 2025 год оказались чуть лучше наших... читать дальше
.12 февраля 2026 года 16:02
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Результаты эмитента за 2П25 неожиданно позитивные. Ожидаем дивидендные выплаты за второе полугодие в размере 46-47 рублей на акцию, дивдоходность - 4%, - пишут эксперты в... читать дальше
.12 февраля 2026 года 15:42
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре аналитиков. Эмитент опубликовал отчетность по итогам 2025 года по МСФО. Ожидания по более сильному 2П25 материализовались почти в полной мере по выручке и EBITDA, судя по консенсусу, отмечают... читать дальше
.12 февраля 2026 года 15:22
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за январь 2026 года по РСБУ, констатирует эксперт. "Мы сохраняем... читать дальше
.12 февраля 2026 года 14:41
"Финам" понизил рейтинг акций Carrier Global с "покупать" до "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $62,41, что соответствует потенциалу снижения на 5,9%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "С минимумов 2025 года котировки выросли на 31%, превзойдя нашу целевую... читать дальше
.12 февраля 2026 года 14:25
Дивиденды ГМК "Норильский никель" за 2025г могут составить до 7,5 руб. на акцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов. "Норникель" представил сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год. Несмотря на снижение производства большинства ключевых металлов,... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:54
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 200 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. "Норникель" опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - Выручка составила $13,8 млрд. Она увеличилась на 10% год к году, что... читать дальше
.12 февраля 2026 года 13:19
"Финам" сохраняет рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "держать" по итогам отчетности за 4К и весь 2025 год с целевой ценой $507,64, что предполагает потенциал снижения на 13,7% от текущего ценового уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "С минимумов 2025 года акции выросли на 120% за счет... читать дальше
.12 февраля 2026 года 12:52
ПСБ сохраняет прогноз по ключевой ставке ЦБ на уровне 12% к концу 2026 года, видит риск его повышения, говорится в комментарии аналитика банка Дениса Попова. "Считаем, что на заседании в пятницу ЦБ предметно будет рассматривать и сценарий паузы, и вариант снижения ставки, - отмечает эксперт. -... читать дальше
.12 февраля 2026 года 12:23
Совкомбанк сохраняет рейтинг "держать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова. Эксперт констатирует, что за исключением существенных разовых неденежных расходов результаты эмитента за 2025 год в рамках ожиданий и даже в некотором смысле лучше ожиданий. Чистый долг... читать дальше
.12 февраля 2026 года 12:02
Прогнозная стоимость акций ГМК "Норильский никель" сохраняется на уровне 200 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал финансовую отчетность за 2025 год. Итого за второе полугодие, констатируют эксперты: - Выручка... читать дальше
.12 февраля 2026 года 11:43
Акции "НОВАТЭКа" являются привлекательными для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 1436 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом на уровне ожиданий и связаны с внешними... читать дальше
.12 февраля 2026 года 11:21
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену акций ПАО "Полюс" до 2360,30 руб. за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 11% с текущих уровней и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Финансовые результаты компании за IП2025 превзошли... читать дальше
.12 февраля 2026 года 11:01
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Intel Corp. с целевой ценой $42,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Несмотря на улучшение финансовых показателей Intel в 2025 году на фоне ранее проведенной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.