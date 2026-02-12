Акции НОВАТЭКа привлекательны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "НОВАТЭКа" являются привлекательными для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 1436 рублей за штуку, говорится в материале эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

Результаты эмитента за 2025 год по МСФО в целом на уровне ожиданий и связаны с внешними факторами - работой в условиях санкционного давления и низких цен на нефть, отмечает аналитик.

Давление на чистую прибыль оказали разовые неденежные статьи в размере 301 млрд руб. Но за счет этого нормализованная чистая прибыль (дивидендная база), обращает внимание Крылова, напротив, оказалась существенно выше ожиданий - на 19%.

Аналитик ПСБ считает бизнес "НОВАТЭКа" устойчивым: компания сократила капзатраты на 22%, нарастила операционный денежный поток - на 41%, до 503 млрд руб. В итоге и свободный денежный поток подрос на 89%, до 310 млрд руб.

"НОВАТЭК" увел долговую нагрузку в отрицательную зону за счет сокращения долгосрочных и краткосрочных обязательств и наращивания кэша на балансе в 1,9 раза, до 338 млрд руб.

"Исходя из данных, предполагаем, что финальный дивиденд за 2025 год может составить около 40 руб./акцию, доходность - 3,4%, - пишет эксперт ПСБ в материале. - Считаем акции "НОВАТЭКа" привлекательными для долгосрочных инвестиций и одними из наиболее ярких ставок на будущую деэскалацию и снятие санкционного давления, целевая цена на двенадцать месяцев составляет 1436 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.