Фондовые индексы США завершили торги в среду в минусе. Фондовые индексы Азии растут в четверг, за исключением Гонконга. Нефть дорожает утром четверга, Brent торгуется у $69,6 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду.

Рынок не смог удержать рост, вызванный более сильными, чем ожидалось, данными по рынку труда США за январь. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 130 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 70 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце составила 4,3%, тогда как эксперты ожидали ее сохранения на декабрьском уровне в 4,4%.

Первоначальная реакция трейдеров на опубликованный отчет была позитивной, они восприняли его как хороший сигнал для экономики. Однако постепенно оптимизм сошел на нет, поскольку данные укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить со снижением базовой ставки.

Отчет по рынку труда показал, что "экономика не испытывает острой необходимости в снижении ставки", отметила аналитик New York Life Investments Джулия Херманн.

Позднее на этой неделе также будут обнародованы январские данные о динамике потребительских цен в США, которые определяют направление политики ФРС наряду с показателями рынка труда.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в среду стали бумаги International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-6,5%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-4,4%), Boeing Co. (SPB: BA) (-2,6%).

Капитализация Lyft Inc. упала на 17%. Американский сервис заказа такси существенно увеличил чистую прибыль в четвертом квартале благодаря переоценке налоговых активов и нарастил выручку на 3%. При этом показатели выручки, числа поездок и количества активных пользователей сервиса Lyft не оправдали ожиданий рынка.

Акции Robinhood Markets (SPB: HOOD) Inc. подешевели 8,9%. Оператор популярной платформы для торговли на фондовом и криптовалютном рынках сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 34%, а его выручка не оправдала ожиданий.

В число лидеров роста в Dow Jones вошли бумаги Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+4,4%), Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (+3,3%), Coca-Cola Co. (SPB: KO) (+2,3%), UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+2,1%).

Рыночная стоимость Ford Motor (SPB: F) Co. увеличилась на 2,1%. Американский автопроизводитель накануне сообщил, что зафиксировал самый значительный квартальный убыток в своей истории из-за масштабных списаний, связанных с бизнесом по выпуску электромобилей. Это, однако, было ожидаемым, поскольку Ford анонсировал списания ранее.

Бумаги Hilton Worldwide Holdings подорожали на 0,4%. Оператор гостиничной сети увеличил квартальную выручку на 11%, однако его чистая прибыль сократилась в 1,7 раза. Выручка и скорректированная прибыль Hilton превзошли прогнозы рынка.

Акции Kraft Heinz Co. снизились в цене на 0,4%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания сообщил о приостановке процесса разделения бизнеса на две части.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 66,74 пункта (0,13%) - до 50121,4 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,34 пункта (менее 0,01%) - до 6941,47 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 36,01 пункта (0,16%), составив 23066,47 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг повышаются, исключением выступает только рынок акций Гонконга.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 МСК увеличился на 0,25%.

Цены производителей в стране в январе выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,3% за год, сообщил Банк Японии.

Динамика обоих показателей совпала со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics. При этом подъем в годовом выражении был самым слабым с мая 2024 года.

Наиболее значительный подъем котировок показывают акции производителя промышленных и сельскохозяйственных машин Kubota и косметической компании Shiseido - на 18,1% и 16,7% соответственно, что обусловлено хорошей квартальной отчетностью.

Цена бумаг инвестиционной SoftBank Group поднялась на 2,9%, ритейлеров Fast Retailing и Seven & I Holdings - на 0,6%, Sony - на 1,2%.

Между тем котировки акций технологических компаний снижаются, в том числе Advantest - на 2,4%, Tokyo Electron - на 0,1%, Disco Corp. - на 2,8%. Также подешевели на 3,6% бумаги производителя игровых приставок Nintendo.

Стоимость автопроизводителей уменьшилась: Toyota - на 0,4%, Honda - на 3,4%, Mazda - на 2,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК увеличился на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 1%.

Наиболее значительное снижение котировок в Гонконге показывают акции компьютерной Lenovo (-5,8%), которая сообщила о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 21%.

Также сильно подешевели бумаги Budweiser Brewing Co. APAC - на 5,1%, туристического портала Trip.com - на 4,4%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,8% и 3%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 3,6%.

При этом рост демонстрируют акции представителей нефтегазовой отрасли: China Petroleum & Chemical Corp. - на 2,9%, CNOOC и Hong Kong & China Gas - на 1,5%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,2%.

Южнокорейский Kospi к 8:38 МСК вырос на 2,8% и обновил исторический максимум. Подъем индекса продолжается четвертую сессию подряд.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 5,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,6%, сталелитейной Posco - на 3,8%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2%, KB Financial Group - на 1,3%.

При этом бумаги автомобильной Hyundai Motor подешевели на 1,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,3%.

Лидером повышения стали акции ANZ, подорожавшие на 8,5% - до рекорда. Банк получил в октябре-декабре финансовые показатели лучше ожиданий экспертов.

Котировки бумаг других крупнейших банков страны также выросли: Commonwealth Bank of Australia - на 5,4%, Westpac - на 3,4%, National Australia Bank - на 2,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2% и 2,6% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снова растут утром в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск повышается на $0,17 (0,24%), до $69,57 за баррель. В среду контракт вырос в цене на $0,6 (0,87%), до $69,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,23 (0,36%), до $64,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,67 (1,05%), до $64,63 за баррель.

Оба сорта торгуются вблизи максимумов почти за пять месяцев на фоне сохранения напряженности в отношениях США и Ирана.

Трейдеров продолжают беспокоить перспектива военных действий и риски для поставок, хотя американский президент Дональд Трамп дал понять, что хочет заключить соглашение с Тегераном. Он провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, где настоял на продолжении переговоров. По словам американского лидера, если договориться с Тегераном не удастся, "останется лишь увидеть, к какому результату это приведет".

Подъем нефтяных котировок ограничивают опубликованные накануне официальные данные о резервах в США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей и обновили максимум с конца июня минувшего года. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,07 млн баррелей.

Инвесторы также оценивают обнародованный в среду прогноз ОПЕК. Организация по-прежнему считает, что мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 1,38 млн б/с и достигнет 106,52 млн б/с. Прогноз на следующий год также подтвержден.

В четверг ежемесячный отчет по рынку нефти опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА).