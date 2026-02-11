"Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций Норникеля

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций ГМК "Норильский никеля", говорится в комментарии аналитика Никанора Халина.

"Норникель" опубликовал отчетность по МСФО за 2П25 - выручка выросла на 5% г/г. EBITDA составила $3 млрд (+7% г/г) - слабее ожиданий консенсуса и оценок экспертов "Эйлера" на 6% и 13% соответственно.

"Свободный денежный поток (FCF) за вычетом процентов по долгу и дивидендов миноритариям оказался сильнее наших ожиданий за счет оптимизации оборотного капитала, а также недовыполнения плана по капзатратам и составил $1,1 млрд с доходностью 3% за полугодие, - пишет Халин. - Капитальные затраты за 2П25 оказались на уровне $1,6 млрд (~224 млрд руб. в 2025 году против плана в 240 млрд руб.). Общий FCF за 2025 год (база для распределения дивидендов) - $1,3 млрд (4% годовая доходность)".

При текущих ценах и валютном курсе акции "Норникеля" торгуются с EV/EBITDA 12м на уровне 4,3x, с доходностью FCF ~10%, указывает аналитик.

"Норникель" остается ставкой на ослабление рубля - рост USD/RUB на 10% приводит к росту EBITDA на 20-25%. Позитивный взгляд на акции подтверждаем", - делает вывод стратег.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.