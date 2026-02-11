Цена акций Аренадаты обладает хорошим потенциалом роста на горизонте года - "Т-Инвестиции"

Котировки акций ПАО "Аренадата" обладают хорошим потенциалом для роста на горизонте года, считает аналитик брокера "Т-Инвестиции" Марьяна Лазаричева.

Разработчик ПО для систем управления и обработки данных подвел предварительные итоги 2025 года, отметив значительный рост выручки.

Выручка группы за прошлый год превысила верхнюю границу изначального "гайденса", который предполагал ее увеличение на 20-30%. Компания ориентируется, что по итогам аудита увеличение доходов составит не менее 40%.

Экс перт обращает внимание, что на фоне выхода предварительных данных акции компании выросли в цене более чем на 10%.

"Результаты эмитента в целом превзошли наши ожидания и должны быть позитивно восприняты рынком. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции ПО провайдеров из-за сохраняющейся сложной макроэкономической конъюнктуры. Однако акции "Аренадаты" кажутся нам наиболее интересными, они предполагают хороший потенциал для роста на горизонте года", - пишет Лазаричева в материале брокера.

