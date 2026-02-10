Акции Ленты по-прежнему привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Лента" по-прежнему привлекательны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Ритейлер объявил ключевые операционные результаты по итогам четвертого квартала и всего 2025 года.

Темпы роста выручки оказались в рамках ожиданий и являются одними из самых высоких в секторе, - отмечают эксперты.

Аналитики сервиса позитивно оценивают результаты и считают, что акции "Ленты" являются привлекательными для долгосрочных вложений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.