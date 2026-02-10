Рубль может ослабнуть до 12 руб./юань до конца 1К26 - "ВТБ Моя Аналитика"

Курс пары юань/рубль (CNY/RUB) может достигнуть уровня в 12 руб. за юань до конца текущего квартала, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Курс рубля продолжает постепенно ослабляться, констатируют эксперты. В понедельник пара CNY/RUB закрылась на отметке 11,16 руб. за юань.

Эксперты также отмечают, что на денежном рынке RUSFARCNY закрылся на уровне 8,92% - это меньше пятничных 10,08%, но все еще намного выше предыдущих значений в 2026 году, которые находились в диапазоне 0,24-1,04%.

"Продолжаем ждать постепенного ослабления курса рубля и ждем достижения парой CNY/RUB уровня 12 руб. за юань до конца текущего квартала", - говорится в комментарии.

