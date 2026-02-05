Индекс Dow Jones в среду вырос, S&P 500 и Nasdaq снизились. Рынки акций АТР падают вслед за техсектором. Цены на нефть снижаются более чем на 2%, Brent торгуется около $68 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями.

Инвесторы оценивали статистику и корпоративную отчетность.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в январе увеличилось на 22 тыс. При этом аналитики прогнозировали более существенный прирост - на 48 тыс., по данным Trading Economics. При этом данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения - до 37 тыс. по сравнению с ранее объявленной 41 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе не изменился относительно предыдущего месяца - 53,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимум с декабря 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Цена бумаг Super Micro Computer Inc. подскочила на 13,8%, став локомотивом роста среди компаний из S&P 500. Производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных в прошлом квартале получил скорректированную прибыль в размере 69 центов на бумагу при среднем прогнозе опрошенных FactSet экспертов в 49 центов. Выручка выросла более чем вдвое - до $12,68 млрд (при ожиданиях в $10,4 млрд).

Котировки акций Eli Lilly (SPB: LLY) взлетели на 10,3%. Крупнейшая по капитализации фармацевтическая компания мира в октябре-декабре нарастила чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 43%.

Amgen (SPB: AMGN) в четвертом квартале получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий. Бумаги биотехнологической компании подорожали на 8,2% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones.

GE HealthCare (SPB: GEHC) Technologies Inc. в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 18%, при этом выручка оказалась лучше ожиданий экспертов. Также компания дала сильный прогноз на текущий год. Бумаги производителя медицинского оборудования подорожали на 4,9%.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 2,6%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 5,4%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 5,2%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,7%.

В то же время бумаги Uber Technologies ушли вниз на 5,2%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в четвертом квартале получила скорректированную прибыль хуже ожиданий рынка, а также дала слабый прогноз для этого показателя по итогам 2026 года.

Котировки акций Advanced Micro Devices (SPB: AMD) рухнули на 17,3%. Производитель микрочипов увеличил чистую прибыль в прошедшем квартале более чем в три раза, выручку - на 34% (до рекорда). Однако позитивные показатели не оказали поддержку акциям компании, стоимость которых взлетела более чем вдвое за последний год, отмечает MarketWatch.

На этой новости подешевели бумаги других представителей полупроводниковой отрасли, включая Broadcom (SPB: AVGO) - на 3,8%, Lam Research - на 8,8%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 6,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,4%.

Цена акций Boston Scientific Corp. упала на 17,6%, AppLovin Corp. - на 16,1%, Sandisk Corp. - на 16%, Palantir Technologies Inc. - на 11,6%, Micron Technology Inc. - на 9,6%.

Кроме того, стоимость бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 2%, AbbVie Inc. - на 3,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,4%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,8%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 2,9%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 260,31 пункта (на 0,53%) и достиг 49501,3 пункта.

Между тем значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 35,09 пункта (на 0,51%) - до 6882,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 350,61 пункта (на 1,51%) и завершил сессию на отметке 22904,58 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются утром в четверг на фоне продолжающегося падения акций высокотехнологичных компаний на опасениях их завышенной стоимости и масштабных затрат на ИИ-инфраструктуру.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск потерял 1,02%, гонконгский Hang Seng - 1,25%.

Самый резкий спад на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции Zijin Mining Group (-6,7%), China Hongqiao Group (-5,7%), New Oriental Education & Technology Group (-4,5%), Innovent Biologics (-4,3%), Xinyi Solar Holdings (-4,2%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (-4,1%).

Тем временем цена бумаг Shenzhou International Group растет на 4,8%, Haidilao International - на 4,3%, Sun Hung Kai Properties - на 2,5%, Lenovo - на 2%.

Котировки акций Baidu Inc. (SPB: BIDU) растут на 1,5% после того, как интернет-компания анонсировала новую программу выкупа акций объемом до $5 млрд и сообщила, что может впервые в своей истории начать платить дивиденды.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 1%.

Инвесторы ждут досрочных выборов в нижнюю палату японского парламента, которые пройдут в ближайшие выходные. Решение распустить парламент и назначить досрочные выборы было принято премьером Японии Санаэ Такаити в январе с целью получить общественную поддержку.

Наиболее активное снижение в индексе демонстрируют бумаги NEC Corp. - на 8%.

Акции SoftBank Group падают на 7,2% после слабой квартальной отчетности разработчика чипов Arm Holdings, в котором SoftBank является контролирующим акционером.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Fukuoka Financial Group, дорожающие более чем на 10%. Цена бумаг Shimizu Corp. повысилась на 8,3%, Astellas Pharma - на 8%.

Цена бумаг Panasonic Holdings растет на 7,7%, несмотря на ухудшение годового прогноза для прибыли на фоне растущих затрат на реструктуризацию.

Южнокорейский индекс Kospi рухнул на 3,6%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics падают на 5,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%.

Рыночная стоимость фармкомпании Neuren Pharmaceuticals упала почти на 10%. Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto понизилась на 3,9% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть опускаются утром в четверг после сильного роста накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $67,99 за баррель, что на $1,47 (2,12%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $2,13 (3,16%), до $69,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,42 (2,18%), до $63,72 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,93 (3,05%), до $65,14 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе пройдут в пятницу в Омане, как того и добивалась иранская сторона. Ранее в среду агентство Axios сообщило со ссылкой на источники, что они могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман.

Прояснение ситуации с переговорами привело к снижению премии за риск в ценах на нефть.

Между тем, данные по запасам в США оказывают рынку некоторую поддержку.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 30 января, увеличились на 685 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тыс. баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.