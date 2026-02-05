.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%
Рост потребительских цен в декабре составил 0,32% после повышения на 0,42% в ноябре, сообщил Росстат. За 2025 год инфляция замедлилась до 5,59% после 9,52% в 2024 году. Рост цен по итогам года оказался ниже официальных прогнозов
 
 
Ритейлеры просят приравнять маркетплейсы к торговым сетям
Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров обратились в правительство с просьбой приравнять продажу продовольствия через маркетплейсы к обычной рознице. В письме от 29 января 2026 г. на имя вице-премьера, руководителя...
 
Авиакомпании просят ограничить долю иностранных конкурентов
Российские авиаперевозчики обеспокоены ростом присутствия иностранных конкурентов. Доля иностранных перевозчиков на российских международных рейсах за 2025 год выросла с 30% до 47%, заявил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. В 2025...
 
05 февраля 2026 года 09:20

Рынки акций АТР падают вслед за техсектором, цены на нефть снижаются

Индекс Dow Jones в среду вырос, S&P 500 и Nasdaq снизились. Рынки акций АТР падают вслед за техсектором. Цены на нефть снижаются более чем на 2%, Brent торгуется около $68 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями.

Инвесторы оценивали статистику и корпоративную отчетность.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в январе увеличилось на 22 тыс. При этом аналитики прогнозировали более существенный прирост - на 48 тыс., по данным Trading Economics. При этом данные за декабрь были пересмотрены в сторону ухудшения - до 37 тыс. по сравнению с ранее объявленной 41 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе не изменился относительно предыдущего месяца - 53,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимум с декабря 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Цена бумаг Super Micro Computer Inc. подскочила на 13,8%, став локомотивом роста среди компаний из S&P 500. Производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных в прошлом квартале получил скорректированную прибыль в размере 69 центов на бумагу при среднем прогнозе опрошенных FactSet экспертов в 49 центов. Выручка выросла более чем вдвое - до $12,68 млрд (при ожиданиях в $10,4 млрд).

Котировки акций Eli Lilly (SPB: LLY) взлетели на 10,3%. Крупнейшая по капитализации фармацевтическая компания мира в октябре-декабре нарастила чистую прибыль в полтора раза, выручку - на 43%.

Amgen (SPB: AMGN) в четвертом квартале получила скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий. Бумаги биотехнологической компании подорожали на 8,2% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones.

GE HealthCare (SPB: GEHC) Technologies Inc. в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 18%, при этом выручка оказалась лучше ожиданий экспертов. Также компания дала сильный прогноз на текущий год. Бумаги производителя медицинского оборудования подорожали на 4,9%.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) поднялась на 2,6%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 5,4%, 3M Co. (SPB: MMM) - на 5,2%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 2,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,8%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,7%.

В то же время бумаги Uber Technologies ушли вниз на 5,2%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в четвертом квартале получила скорректированную прибыль хуже ожиданий рынка, а также дала слабый прогноз для этого показателя по итогам 2026 года.

Котировки акций Advanced Micro Devices (SPB: AMD) рухнули на 17,3%. Производитель микрочипов увеличил чистую прибыль в прошедшем квартале более чем в три раза, выручку - на 34% (до рекорда). Однако позитивные показатели не оказали поддержку акциям компании, стоимость которых взлетела более чем вдвое за последний год, отмечает MarketWatch.

На этой новости подешевели бумаги других представителей полупроводниковой отрасли, включая Broadcom (SPB: AVGO) - на 3,8%, Lam Research - на 8,8%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 6,6%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,4%.

Цена акций Boston Scientific Corp. упала на 17,6%, AppLovin Corp. - на 16,1%, Sandisk Corp. - на 16%, Palantir Technologies Inc. - на 11,6%, Micron Technology Inc. - на 9,6%.

Кроме того, стоимость бумаг Alphabet Inc. (SPB: GOOG) опустилась на 2%, AbbVie Inc. - на 3,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,4%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,8%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 2,9%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,8%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 260,31 пункта (на 0,53%) и достиг 49501,3 пункта.

Между тем значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 35,09 пункта (на 0,51%) - до 6882,72 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 350,61 пункта (на 1,51%) и завершил сессию на отметке 22904,58 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются утром в четверг на фоне продолжающегося падения акций высокотехнологичных компаний на опасениях их завышенной стоимости и масштабных затрат на ИИ-инфраструктуру.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск потерял 1,02%, гонконгский Hang Seng - 1,25%.

Самый резкий спад на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции Zijin Mining Group (-6,7%), China Hongqiao Group (-5,7%), New Oriental Education & Technology Group (-4,5%), Innovent Biologics (-4,3%), Xinyi Solar Holdings (-4,2%) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (-4,1%).

Тем временем цена бумаг Shenzhou International Group растет на 4,8%, Haidilao International - на 4,3%, Sun Hung Kai Properties - на 2,5%, Lenovo - на 2%.

Котировки акций Baidu Inc. (SPB: BIDU) растут на 1,5% после того, как интернет-компания анонсировала новую программу выкупа акций объемом до $5 млрд и сообщила, что может впервые в своей истории начать платить дивиденды.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 1%.

Инвесторы ждут досрочных выборов в нижнюю палату японского парламента, которые пройдут в ближайшие выходные. Решение распустить парламент и назначить досрочные выборы было принято премьером Японии Санаэ Такаити в январе с целью получить общественную поддержку.

Наиболее активное снижение в индексе демонстрируют бумаги NEC Corp. - на 8%.

Акции SoftBank Group падают на 7,2% после слабой квартальной отчетности разработчика чипов Arm Holdings, в котором SoftBank является контролирующим акционером.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Fukuoka Financial Group, дорожающие более чем на 10%. Цена бумаг Shimizu Corp. повысилась на 8,3%, Astellas Pharma - на 8%.

Цена бумаг Panasonic Holdings растет на 7,7%, несмотря на ухудшение годового прогноза для прибыли на фоне растущих затрат на реструктуризацию.

Южнокорейский индекс Kospi рухнул на 3,6%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics падают на 5,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,4%.

Рыночная стоимость фармкомпании Neuren Pharmaceuticals упала почти на 10%. Капитализация горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto понизилась на 3,9% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть опускаются утром в четверг после сильного роста накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск составляет $67,99 за баррель, что на $1,47 (2,12%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $2,13 (3,16%), до $69,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,42 (2,18%), до $63,72 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,93 (3,05%), до $65,14 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США по иранской ядерной программе пройдут в пятницу в Омане, как того и добивалась иранская сторона. Ранее в среду агентство Axios сообщило со ссылкой на источники, что они могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место проведения с Турции на Оман.

Прояснение ситуации с переговорами привело к снижению премии за риск в ценах на нефть.

Между тем, данные по запасам в США оказывают рынку некоторую поддержку.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,455 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 30 января, увеличились на 685 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 5 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 743 тыс. баррелей, максимальными темпами с прошлого октября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 февраля 2026 года 15:30
Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ - ПСБ
Динамика инфляции пока не способствует уверенности в продолжении цикла снижения ключевой ставки ЦБ, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. "За последнюю неделю января темпы роста цен не изменились (0,2%, после 0,19% неделей ранее). Годовой уровень инфляции, по нашим оценкам, остался около 6,4%...    читать дальше
05 февраля 2026 года 15:21
Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне падения нефти
Москва. 5 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, рубль умеренно дешевеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина.    читать дальше
05 февраля 2026 года 15:02
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МДМГ
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и прогнозную цену на уровне 1520 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал операционные и...    читать дальше
05 февраля 2026 года 14:38
Курс рубля в феврале составит 77-80 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
Курс валютной пары доллар/рубль в феврале, вероятно, составит 77-80 руб./$1, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. "Небольшой рост цены на нефть при сужении дисконтов в январе немного увеличит нефтегазовые доходы. Таким...    читать дальше
05 февраля 2026 года 14:11
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с прогнозной стоимостью $29,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эмитент отчитался за 4К25 лучше ожиданий как по выручке, так и по...    читать дальше
05 февраля 2026 года 13:38
Длинные выпуски ОФЗ по-прежнему интересны - "Цифра брокер"
Длинные выпуски рублевых гособлигаций по-прежнему остаются интересными для инвестиций, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем в ближайшее время на рынке достаточно волатильную динамику в связи с заседанием Банка России (13 февраля), а также на фоне...    читать дальше
05 февраля 2026 года 13:16
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 40 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на алмазы в январе 2026 года продолжили снижаться, следует из данных...    читать дальше
05 февраля 2026 года 12:46
"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций HeadHunter
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал операционные результаты за январь 2026 года. "Динамика вакансий...    читать дальше
05 февраля 2026 года 12:16
Волатильность на рынке нефти пока может остаться высокой - банк "Санкт-Петербург"
латильность на нефтяном рынке пока может остаться высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". При этом, отмечают они в комментарии, очередные негативные новости рискуют вновь увести цены нефти марки Brent выше $69 за баррель. Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях в целом может...    читать дальше
05 февраля 2026 года 11:51
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МДМГ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной. Эмитент опубликовал операционные результаты за 4К25. "Сильная квартальная динамика выручки...    читать дальше
05 февраля 2026 года 11:26
Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций Софтлайна
Совкомбанк сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Софтлайн", уровни котировок бумаг не оправдываются текущими и прогнозными показателями, говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Компания опубликовала сокращенные финансовые показатели за 12М25. "Фактический...    читать дальше
05 февраля 2026 года 11:05
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку акций Сбербанка, Т-Технологий, ДОМ.РФ, ВТБ и Совкомбанка
азпромбанк Инвестиции" сохраняет "позитивную" оценку перспектив котировок акций Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии", ПАО "ДОМ.РФ", ВТБ и Совкомбанка, говорится в комментарии аналитиков сервиса. Банк России опубликовал обзор о развитии банковского сектора в декабре 2025 года. Исходя из него, сектор по...    читать дальше
05 февраля 2026 года 10:44
Рынок ОФЗ остается безыдейным на краткосрочном горизонте - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций остается безыдейным на краткосрочном горизонте, вероятно продолжение консолидации индекса RGBI в узком диапазоне 116-117 пунктов, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Аукционы Минфина в среду прошли...    читать дальше
05 февраля 2026 года 10:30
Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
Москва. 5 февраля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне упавшей нефти. Участники рынка также оценивают свежие данные по инфляции и новости относительно трехсторонних переговоров США-РФ-Украина.    читать дальше
05 февраля 2026 года 10:12
Волатильность на рынке акций РФ пока сохранится - "Цифра брокер"
Волатильность на российском рынке акций пока сохранится, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Инвесторы в четверг продолжат следить за ходом переговоров в Абу-Даби. Любые сигналы о деэскалации могут стать поводом для возвращения индекса Мосбиржи к уровням...    читать дальше
