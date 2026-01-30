Фондовые индексы стран АТР демонстрируют разнонаправленные изменения

Уолл-стрит закрылась в четверг преимущественно в минусе. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в пятницу. Цены на нефть снижаются в пятницу утром, Brent торгуется у $69,7 за баррель.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам регулярной сессии в четверг, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), статданные и корпоративную отчетность.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Министерство труда США в четверг подтвердило оценку роста производительности труда в стране в третьем квартале 2025 года на уровне 4,9% (максимум за два года), снижения стоимости рабочей силы - на уровне 1,9%.

Другой отчет Минтруда показал уменьшение количества новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 1 тыс. - до 209 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 210 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества заявок до 205 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Акции Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подскочили в цене на 10,4% по итогам торгов. Компания увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 9%, выручку - на 24%, при этом оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) рухнули на 10%. Ее выручка и чистая прибыль в минувшем квартале также выросли и превысили ожидания аналитиков, но инвесторов беспокоят признаки замедления роста доходов облачных сервисов.

Кроме того, Microsoft может инвестировать еще несколько миллиардов долларов в OpenAI, в то время как Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) могут вложить $20 млрд и не менее $10 млрд соответственно, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. На данный момент Microsoft владеет 27% OpenAI и является ее крупнейшим акционером.

Рыночная стоимость Nvidia увеличилась на 0,5%, Amazon - снизилась на столько же.

IBM (SPB: IBM) нарастила капитализацию на 5,1%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания экспертов.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) опустилась на 3,5%. Производитель электромобилей в минувшем квартале получил скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов, а глава компании Илон Маск анонсировал прекращение выпуска премиальных Model S и Model X. Вместо них на заводе в калифорнийском Фремонте будут производить антропоморфных роботов Optimus.

Бумаги Mastercard Inc. прибавили в цене 4,3%. Оператор одной из крупнейших в мире платежных систем увеличил чистую прибыль в октябре-декабре на 22%, выручку - на 18%, при этом показатели скорректированной прибыли и выручки превзошли ожидания рынка.

Капитализация производителя бытовой техники Whirlpool Corp. упала на 4,8% на слабой квартальной отчетности.

Стоимость акций производителя одежды Levi Strauss выросла на 0,3%. Выручка и скорректированная прибыль компании в четвертом финквартале (завершился 30 ноября) превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Royal Caribbean подскочила на 18,7%. Оператор круизов увеличил чистую прибыль и выручку в октябре-декабре и дал сильный прогноз на текущие квартал и год.

Caterpillar (SPB: CAT) нарастила рыночную стоимость на 3,4%. Квартальная выручка этого производителя спецтехники оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,11% - до 49071,66 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,13% - до 6969,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,72%, составив 23685,12 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленные изменения.

Розничные продажи в Японии в декабре уменьшились на 0,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Снижение было отмечено впервые за четыре месяца. При этом аналитики в среднем ожидали повышения на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства в декабре, по предварительным данным, снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2,6% в годовом выражении.

Безработица в стране в декабре составила 2,6%. Показатель пятый месяц подряд находится на этом уровне - максимальном с июля 2024 года. Аналитики также не прогнозировали изменения.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличилось на 0,2%, он повышается четвертую сессию подряд.

Цена акций Casio Computer подскочила более чем на 15%, став лидером роста среди компонентов индекса. Производитель калькуляторов заявил, что ждет удвоения чистой прибыли по итогам фингода.

Котировки бумаг Hitachi и Fujitsu выросли на 4,2% и 5,2% соответственно благодаря хорошей квартальной отчетности.

Акции представителей автомобильной отрасли также подорожали: Toyota - на 2%, Honda - на 1,6%, Nissan - на 3,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%.

Самое значительное снижение котировок на Гонконгской фондовой бирже показывают акции фармацевтической компании CSPC Pharmaceutical Group (-11,4%), а также производителей цветных металлов China Hongqiao Group (-7,5%) и Zijin Mining Group (-7,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК вырос на 1%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 5,6%, KB Financial Group - на 0,1%.

Цена бумаг автомобильной Hyundai Motor опустилась на 4,9%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3%, сталелитейной Posco - на 4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 3,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день потерял 0,65%.

Лидерами снижения стали акции золотодобывающей Genesis Minerals (-9,9%) и производителя лития Liontown (-9,5%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,8% и 3,5% соответственно.

При этом бумаги представителей нефтегазовой отрасли Santos и Woodside Energy подорожали на 2,5% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть активно снижаются утром в пятницу после подъема до многомесячных максимумов накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск уменьшается на $0,97 (1,37%), до $69,74 за баррель. В четверг контракт подорожал на $2,31 (3,4%), до $70,71 за баррель, что является максимумом с конца июля.

Срок обращения мартовских контрактов на Brent истекает с завершением пятничной сессии. Более активно торгуемые фьючерсы на апрель опускаются в цене на $1,04 (1,49%), до $68,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,01 (1,51%), до $64,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,21 (3,5%), до $65,42 за баррель, максимума с конца сентября.

Несмотря на откат, цены на нефть, вероятно, покажут значительный рост по итогам января: с начала месяца Brent прибавила более 14%, а WTI - порядка 12%. Поддержку нефтяному рынку оказали опасения эскалации конфликта между США и Ираном, следствием которой может стать нарушение поставок иранской нефти или блокировка транспортировки сырья через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что что американские военные готовы нанести намного более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

В четверг глава Белого дома сообщил, что в последние дни вел переговоры по Ирану и планирует продолжить их. Трамп также повторил, что в данный момент много "очень мощных" кораблей США направляются в Иран. "Было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать", - сказал он.

Между тем, аналитики JPMorgan не ожидают продолжительных перебоев в поставках нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Если военные действия все же начнутся, мы ожидаем, что они будут целенаправленными и не затронут инфраструктуру добычи и экспорта нефти Ирана", - пишут они.

Эксперты Citi полагают, что США и Израиль в ближайшей перспективе предпримут лишь ограниченные действия в отношении Ирана, которые позволят избежать существенной эскалации конфликта, но подтолкнут Тегеран к заключению ядерной сделки. Это может включать точечные военные операции или захваты нефтяных танкеров, отмечается в аналитической записке банка.