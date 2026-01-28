"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций X5 на уровне 3943 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 3943 рублей за штуку (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Предварительные операционные результаты ритейлера за 2025 год в целом укладываются в ожидания и выглядят нейтрально, отмечают эксперты. Компания по-прежнему растет, но темпы этого роста заметно замедляются.

Основной вклад в динамику выручки обеспечили расширение сети и положительные сопоставимые продажи, а не ускорение потребительского спроса.

"При этом мы видим охлаждение по ключевым поведенческим метрикам: рост трафика и среднего чека замедляется, а покупатель все активнее смещается в сторону жесткого дискаунтера, - пишут аналитики инвесткомпании. - Быстрый рост "Чижика" - прямой индикатор того, что потребитель становится более чувствительным к цене и чаще выбирает формат экономии. Для всей группы это означает структурный сдвиг в пользу менее маржинального сегмента".

По мнению экспертов "Цифра брокера", в долгосрочной перспективе X5 остается сильной историей с масштабом, дивидендами и устойчивой бизнес-моделью. "Наш таргет по акциям - 3943 руб. ("покупать")", - указывают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.