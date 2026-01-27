Акции UnitedHealth, Humana и CVS Health, вероятно, пока останутся под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций UnitedHealth Group, Humana Inc. и CVS Health Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара".

Бумаги UnitedHealth подешевели на премаркете на 9%, СVS Health - на 9,4%, а Humana - на 13,4%, после того как Минздрав США сообщил, что ставки выплат частным страховщикам за управление планами Medicare Advantage предполагается повысить в 2027 году всего на 0,09%, отмечают эксперты. Ожидался в среднем рост на 4-5%.

Тем не менее ведомство опубликует окончательное решение по ставкам Medicare 6 апреля 2026 года, поэтому инвесторы будут следить за позицией чиновников в ближайшие месяцы, указывают аналитики инвестбанка.

"Полагаем, в краткосрочной перспективе указанные бумаги останутся под давлением", - пишут эксперты.

