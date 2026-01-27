"Финам" понизил рейтинг паев Global X China Semiconductor ETF до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг паев Global X China Semiconductor ETF с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 59,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения 13%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Паи фонда за последние месяцы продемонстрировали значительный рост на фоне ускорения локализации полупроводникового оборудования в Китае и усиления государственной поддержки отрасли. С ноябрьских минимумов котировки выросли на 28% и обновили исторические максимумы, - отмечает эксперт. - Однако столь стремительное ралли привело к тому, что значительная часть компаний из состава фонда уже превысила свои справедливые оценки. В связи с этим мы не исключаем сценария существенной коррекции стоимости паев ETF".

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включающий компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.