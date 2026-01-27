"Финам" повысил прогнозную цену акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF до $88,06

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF с $75 до $88,06 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,7% от текущего уровня, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Рост значимости кибербезопасности, как критического элемента управления рисками, усиливается на фоне цифровизации бизнеса, массовой миграции в "облако" и повсеместного внедрения ИИ, что поддерживает устойчивый долгосрочный спрос на услуги и продукты сектора, отмечает эксперт.

При этом ETF First Trust NASDAQ Cybersecurity в последние месяцы демонстрирует динамику немного слабее индексов S&P 500 и NASDAQ - в основном из-за коррекции в смежном ИИ-секторе, указывает Лозовой.

"Эта краткосрочная дивергенция носит технический характер и не снимает структурных фундаментальных драйверов роста, поэтому текущая просадка выглядит как удобная возможность для аккуратного наращивания позиций, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Мы провели оценку потенциала на основе средневзвешенных целевых цен бумаг компаний, входящих в состав фонда".

Риски для сектора, по мнению эксперта "Финама, связаны с высокой фрагментацией рынка и усилением ценовой конкуренции, что оказывает давление на маржинальность, особенно у нишевых и средних вендоров. Дополнительное влияние имеют регуляторные ограничения, требования по локализации данных и зависимость от крупных облачных платформ.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF - биржевой фонд с экспозицией на компании из сферы кибербезопасности, в его состав входят разработчики ПО для кибербезопасности и провайдеры сетевого оборудования и инфраструктуры.

