Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать итоги встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с американской делегацией было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса "по формуле Анкориджа" рассчитывать на долгосрочное урегулирование на Украине не стоит, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. В РФ, как подчеркивал Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, подчеркнул Ушаков. "Пока этого нет - Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой", - сказал Ушаков.

Ушаков также сообщил, что первое заседание трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности пройдет в пятницу в Абу-Даби. "Условлено, что уже сегодня, то есть в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности", - сказал Ушаков журналистам по итогам состоявшихся в Москве переговоров. "Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым ", - сообщил Ушаков. По его словам, встреча трехсторонней рабочей группы по безопасности в Абу-Даби должна пройти успешно и откроет хорошие перспективы по украинскому урегулированию, заявил также Ушаков.

С американской стороны в переговорах участвовали специальный посланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Украина, и Россия идут на уступки ради урегулирования украинского конфликта. "Все идут на уступки, чтобы добиться этого", - сказал он журналистам на борту самолета. Говоря о предстоящей трехсторонней встрече в Абу-Даби, Трамп отметил, что любые переговоры - это хорошо, так как в ходе президентства его предшественника на посту президента США Джо Байдена таких встреч не было. "Мы посмотрим, что случится" на встрече, добавил Трамп. Американский президент вновь подчеркнул, что, по его мнению, обе стороны хотят заключить соглашение об урегулировании конфликта.

Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне ослабления геополитической напряженности. Президент США Дональд Трамп отказался от плана введения дополнительных пошлин в отношении европейских стран, выступивших в поддержку независимости Гренландии. Он также заявил, что смог согласовать с генсеком НАТО Марком Рютте базу для будущей сделки по Гренландии и Арктике в целом. Трамп также дал понять, что близок к выбору кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы. При этом он добавил, что ему нравится идея оставить экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на его нынешнем посту.

Экономика США в III квартале выросла на 4,4% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 4,3%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя. Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты прогнозировали повышение на 0,4%. Расходы увеличились на 0,5%, как и ожидалось. Данные были обнародованы с опозданием из-за приостановки сбора статистики во время шатдауна. Также Минторг представил ранее не публиковавшиеся сведения за октябрь: расходы американцев повысились на 0,5%, доходы - на 0,1%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю на позитивной ноте. Банк Японии в пятницу сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых - максимальном более чем за 30 лет. Большинство аналитиков и экономистов также не прогнозировали изменения. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 МСК увеличилось на 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК повысился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть поднимаются утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 0,69%, до $64,5 за баррель. В четверг контракт упал в цене на 1,8%, до $64,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,74%, до $59,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 2,1%, до $59,36 за баррель.

Подъем котировок вызван новыми опасениями военного удара США по Ирану. Накануне президент США Дональд Трамп, возвращаясь с Всемирного экономического форума в Давосе, сказал журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал президент.

Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов. Участники рынка опасаются, что удар может привести к перебоям поставок нефти из страны, занимающей четвертое место среди государств ОПЕК по добыче нефти.

"Поддержку нефти оказывает слабость доллара, - отметил Уоррен Паттерсон из ING Groep. - Прогноз для рынка остается пессимистичным, но большое число геополитических рисков и рисков для поставок означает, что такой прогноз может реализоваться лишь через некоторое время".

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,602 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,1 млн баррелей. Запасы бензина на неделе, завершившейся 16 января, подскочили на 5,98 млн баррелей, дистиллятов - на 3,35 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 200 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, увеличились на 1,478 млн баррелей после роста на 745 тыс. баррелей неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 25,918 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,971 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 января вырос всего на 0,03% и составил 118,92 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1219,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,66%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,24%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,84%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,58%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ("ТАЛК лизинг") 26 января начнет размещение 4-летних облигаций серии 002P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 13-48-го купонов плавающая - будет рассчитываться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 5% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация, начиная с 13-го купона.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) зафиксировало объем размещения облигаций со сроком обращения 2,2 года (810 дней) серии БО-002Р-11 на уровне 30 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер "РусГидро" прошел 22 января. Изначально ориентир по объему заявлялся как "не менее 20 млрд рублей". Спред к ключевой ставке ЦБ РФ был установлен на уровне 150 базисных пунктов. Купоны ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение запланировано на 27 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) 3 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 6 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 29-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 17,06% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

ООО "РДВ Технолоджи" установило ставку 5-7-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 26% годовых. Выпуск облигаций на 250 млн рублей с погашением в июле 2029 года был размещен в апреле 2025 года. Ставка 1-2-го квартальных купонов была установлена на уровне 31% годовых, 3-4-го купонов - 30,5% годовых, объявлена годовая оферта с исполнением 5 февраля 2025 года. Прием заявок на приобретение пройдет с 23 по 29 января включительно.