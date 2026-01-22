Акции ДОМ.РФ привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "ДОМ.РФ" являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты позитивно оценивают опубликованную эмитентом стратегию развития до 2030 года, утвержденную наблюдательным советом 29 декабря 2025 года, согласно которой в том числе ожидается рост прибыли и активов банка, а также направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

"Помимо стратегии развития, ранее мы рассматривали позитивный финансовый отчет "ДОM.PФ" за одиннадцать месяцев 2025 года, в котором компания продемонстрировала положительную динамику по целому ряду финансовых показателей", - отмечают аналитики в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.