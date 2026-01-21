"Т-Инвестиции" подтверждают осторожную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева.

Компания De Beers, один из главных игроков на мировом алмазном рынке, впервые более чем за год снизила цены на алмазы. Точный размер падения не раскрывается, однако речь идет о камнях размером более 0,75 карата, отмечает эксперт брокера.

"Мы считаем, что решение о снижении цен со стороны одного из главных игроков на алмазном рынке (на De Beers пришлось около 25% мировой добычи за прошлый год, по нашим оценкам) отрицательно скажется на всей индустрии, - считает Алиев. - Вероятно, это приведет к корректировке цен со стороны прочих игроков (включая компанию "АЛРОСА")".

В связи с сохранением неопределенности на алмазно-бриллиантовом рынке аналитики "Т-Инвестиций" продолжают осторожно смотреть на акции "АЛРОСА", ожидая по итогам 2025 года снижения EBITDA эмитента на 15-20%.

"Текущая стоимость бумаг эмитента близка к нашему таргету в 44 рубля, потенциала роста нет в среднесрочной перспективе. Мы не рекомендуем к покупке акции" АЛРОСА", - указывает эксперт брокера.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.