Индекс Мосбиржи может завершить неделю около 2700п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может завершить текущую торговую неделю около уровня в 2700 пунктов, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Бенчмарк уже который день курсирует у технически значимого уровня 2700 пунктов - локальный баланс сил "быков" и "медведей", констатирует аналитик.

Играют лишь отдельные корпоративные истории.

Обороты на рынке низкие, волатильность слабая, внешние и внутренние сигналы противоречивые.

Здесь же, по мнению Зельцера, и может завершиться первая полноценная торговая неделя 2026 года.

