Диапазон 2630-2750п по индексу Мосбиржи, вероятно, будет актуальным в среду - ПСБ

Диапазон 2630-2750 пунктов по индексу Мосбиржи, вероятно, будет актуальным на торгах в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Настрой покупателей пока еще слабый - сказываются длинные выходные, не все еще вернулись в привычный ритм, а также отсутствие явных позитивных триггеров (прежде всего со стороны геополитики). Полагаем, что в среду будет актуальным диапазон 2630-2750 пунктов по индексу Мосбиржи, - пишет аналитик в комментарии. - В условиях "подвешенной" ситуации на геополитическом фоне спрос продолжит фокусироваться либо на чувствительных к ставке бумагах - и здесь как раз в фокусе будет статистика по недельной инфляции, либо на бумагах с понятным потенциалом роста".

