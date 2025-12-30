.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие наши читатели и уважаемые коллеги по финансово-журналистскому творчеству! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Пусть в наступающем 2026 году новостные ленты будут богаты позитивными для вас новостями, цифры - уверенно расти...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Какие нововведения изменят жизнь россиян с 2026 года
С нового года вступают в силу многие изменения, касающиеся жизни семей, пенсионеров, людей, получающих льготы, а также работы малого и среднего бизнеса. А на дорогах появится более 60 новых знаков, пишет "Российская газета". Пенсии вырастут на...
 
30 декабря 2025 года 19:08

Рубль в последнюю торговую сессию года скорректировался вниз в паре с юанем перед длительными новогодними каникулами

Москва. 30 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль упал на закрытии позиций перед длительными новогодними каникулами и после завершившегося в понедельник налогового периода декабря. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2285 руб., что на 12,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 31 декабря на 78,01 копейки, до 78,2267 руб./$1, и увеличил курс евро на 61,63 копейки, до 92,0938 руб./EUR1.

"Инвалюты в завершающий торговый день года подрастают - доллар на межбанке превысил 78 руб., биржевой юань отметился выше 11,2 руб. Движение курсов закономерно. Позади остался налоговый период, а с ним и локальная поддержка рубля. Кроме того, многие инвесторы увеличивают валютную позицию перед длинными праздниками, стремясь таким образом подстраховаться от возможных внешнерыночных или геополитических "черных лебедей" в первые дни января. Может быть активным и рост физического спроса на валюту - нередко ее покупку откладывают на последние дни декабря. Тем не менее эффекты от высоких процентных ставок и общей слабости спроса в экономике сдерживают девальвацию. Ожидаем, что год доллар завершит ближе к 79 руб., юань - к 11,3 руб., цели на январь - 80-83 и 11,3-11,6, соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Игроки во вторник продолжали анализировать новости геополитического характера.

Неопределенность перспектив урегулирования российско-украинского конфликта повысилась после сообщений о том, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговорная позиция России в свете этой атаки будет пересмотрена.

До этих событий президент США Дональд Трамп сказал, что США и Украина достигли "большого прогресса" в согласовании мирной сделки.

Цены на нефть умеренно повышаются вечером во вторник после роста более чем на 2% накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,13%, до $61,99 за баррель. Контракты на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,38%, до $58,3 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают опасения перебоев в поставках на фоне усиления геополитической напряженности.

Несмотря на беспокойство относительно стабильности поставок нефти, ожидания избытка предложения на рынке в 2026 году сохраняются. С начала 2025 года цены на нефть снизились почти на 20%, показав самое сильное падение с 2020 года, отмечает Trading Economics.

Между тем, по данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на позапрошлой неделе выросли на 405 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.

Банк России во вторник, 30 декабря, в рамках аукциона репо сроком 15 дней разместил 4 трлн 700 млрд рублей (при лимите 4 трлн 700 млрд рублей и спросе 5 трлн 287,602 млрд рублей) в среднем по ставке 16,2% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 23 декабря, ЦБ разместил 3 трлн 630 млрд рублей (при лимите 3 трлн 630 млрд рублей и спросе 6 трлн 419,185 млрд рублей) в среднем по ставке 16,09% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно остались на уровнях предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 декабря осталась на отметке 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца также не изменились во вторник, оставшись на уровнях 16,14% и 16,63% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 17,98% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


30 декабря 2025 года 19:25
Рынок акций РФ завершил последние декабрьские торги ростом к 2770п по индексу МосБиржи, лидировал ЮГК
Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ на последних в уходящем году торгах скорректировался вверх после резкого отката накануне на заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова о пересмотре переговорных позиций России из-за попытки Киева атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2770 пунктов во главе с бумагами ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+6%).    читать дальше
30 декабря 2025 года 18:38
БКС открыл торговую идею: покупать акции HeadHunter с целью 3440 руб
БКС открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 3440 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 18,8%, стоп-приказ: 2735 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Андрея Смирнова. "Акции...    читать дальше
30 декабря 2025 года 18:08
"Финам" понизил рейтинг акций Полюса до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций ПАО "Полюс" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 2403 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Акции "Полюса" восстановились после октябрьского дивидендного гэпа благодаря сильной динамике золота и...    читать дальше
30 декабря 2025 года 17:28
ПСБ назвал акции с лучшим потенциалом роста в январе
Аналитики банка ПСБ назвали акции с лучшим потенциалом роста в январе, в список вошли бумаги Сбербанка, "Полюса", "Яндекса", "Транснефти" и "ИКС 5", сообщается в комментарии. "Заканчивается 2025 год - непростой год для рынка акций. Мы сделали подборку наиболее интересных компаний, бумаги которых...    читать дальше
30 декабря 2025 года 16:46
Среднегодовой курс пары рубль/доллар составит 88,8 руб./$1 в 2026г - "БКС МИ"
Среднегодовой курс пары рубль/доллар составит 88,8 руб./$1 в 2026 году, а в конце года он будет находиться в районе 92-93 руб./$1, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина. Основным фактором укрепления рубля в уходящем году, по мнению эксперта, стала жесткая...    читать дальше
30 декабря 2025 года 16:20
"БКС МИ" закрыл торговую идею "Лонг в акциях ЕвроТранса"
"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "ЕвроТранса", говорится в обзоре инвесткомпании. Доходность идеи с момента открытия 9 октября составила 12%. Как отмечают аналитики, за время действия идеи сработал ряд катализаторов: хорошая отчетность за III квартал, продолжение цикла...    читать дальше
30 декабря 2025 года 16:02
Акции Транснефти, Норникеля и ДОМ.РФ могут оказаться сильнее рынка в январе - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Транснефти" (прив.), "Норильского никеля" и "ДОМ.РФ" могут оказаться сильнее рынка в январе, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Несмотря на то, что новогоднего ралли на российском фондовом рынке не случилось, в первом эшелоне остаются акции, которые могут оказаться...    читать дальше
30 декабря 2025 года 15:17
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 4 руб
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею: покупать акции "Интер РАО" с целью 4 рубля за штуку" с ожидаемой доходностью до 27,8% на горизонте пяти месяцев, сообщается в материале аналитика Анны Кокоревой. "С технической точки зрения акции "Интер РАО" торгуются чуть выше минимумов 2022 года и ниже...    читать дальше
30 декабря 2025 года 14:33
Потенциал роста мировых фондовых рынков сохраняется - ПСБ
Потенциал роста мировых фондовых рынков в 2026 году сохраняется, но их позиции выглядят непрочными, считают аналитики банка ПСБ. "С одной стороны, наблюдается двузначный рост прибыли на акцию в США, явного макронегатива пока нет, - указывают эксперты в комментарии. - С другой, - рентабельность по...    читать дальше
30 декабря 2025 года 14:03
"Финам" повысил рейтинг акций Nintendo до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Nintendo с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 22,1%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент в отчетности за второй квартал 2026 финансового года показал...    читать дальше
30 декабря 2025 года 13:35
Цена на золото может вскоре вернуться в район $4380/унц. - БКС Экспресс
Котировки золота могут вскоре вернуться в район $4380 за тройскую унцию, в будущем году не исключаются новые максимумы, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Золото - лучший сырьевой актив в 2025 году, констатирует эксперт. Было волатильно, но тренд не менялся -...    читать дальше
30 декабря 2025 года 13:08
Вектор рынка акций США указывает строго вверх - БКС Экспресс
Вектор американского фондового рынка указывает строго вверх, S&P 500 способен уйти к новой вершине, говорится в комментарии аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Американские индексы в понедельник снизились в пределах полупроцента, но это "шум" после фееричного ралли и недавнего...    читать дальше
30 декабря 2025 года 12:36
Дальнейшая динамика цен на МПГ труднопредсказуема - ПСБ
Дальнейшая динамика цен на металлы платиновой группы (МПГ) труднопредсказуема, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Текущий рост носит, по нашему мнению, выраженно спекулятивный характер и обусловлен ажиотажем в США, дальнейшая динамика цен труднопредсказуема, - пишут эксперты в...    читать дальше
30 декабря 2025 года 12:06
"Финам" приостанавливает анализ Делимобиль
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") на фоне сложившихся рыночных условий, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Акции эмитента сейчас выглядят как очень рискованная инвестиция, считает эксперт. Компания несет огромную...    читать дальше
30 декабря 2025 года 11:29
Цена нефти, скорее всего, пока продолжит движение у $61-62/барр. - банк "Санкт-Петербург"
тировки нефти марки Brent, скорее всего, пока продолжат движение в районе $61-62 за баррель в ожидании новых драйверов, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Курс валютной пары CNY/RUB в целом с текущими вводными может завершить текущий год ближе к 11,15-11,2 руб. за юань, отмечают...    читать дальше
