Рубль в последнюю торговую сессию года скорректировался вниз в паре с юанем перед длительными новогодними каникулами

Москва. 30 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль упал на закрытии позиций перед длительными новогодними каникулами и после завершившегося в понедельник налогового периода декабря. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2285 руб., что на 12,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 31 декабря на 78,01 копейки, до 78,2267 руб./$1, и увеличил курс евро на 61,63 копейки, до 92,0938 руб./EUR1.

"Инвалюты в завершающий торговый день года подрастают - доллар на межбанке превысил 78 руб., биржевой юань отметился выше 11,2 руб. Движение курсов закономерно. Позади остался налоговый период, а с ним и локальная поддержка рубля. Кроме того, многие инвесторы увеличивают валютную позицию перед длинными праздниками, стремясь таким образом подстраховаться от возможных внешнерыночных или геополитических "черных лебедей" в первые дни января. Может быть активным и рост физического спроса на валюту - нередко ее покупку откладывают на последние дни декабря. Тем не менее эффекты от высоких процентных ставок и общей слабости спроса в экономике сдерживают девальвацию. Ожидаем, что год доллар завершит ближе к 79 руб., юань - к 11,3 руб., цели на январь - 80-83 и 11,3-11,6, соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Игроки во вторник продолжали анализировать новости геополитического характера.

Неопределенность перспектив урегулирования российско-украинского конфликта повысилась после сообщений о том, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговорная позиция России в свете этой атаки будет пересмотрена.

До этих событий президент США Дональд Трамп сказал, что США и Украина достигли "большого прогресса" в согласовании мирной сделки.

Цены на нефть умеренно повышаются вечером во вторник после роста более чем на 2% накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 0,13%, до $61,99 за баррель. Контракты на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,38%, до $58,3 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают опасения перебоев в поставках на фоне усиления геополитической напряженности.

Несмотря на беспокойство относительно стабильности поставок нефти, ожидания избытка предложения на рынке в 2026 году сохраняются. С начала 2025 года цены на нефть снизились почти на 20%, показав самое сильное падение с 2020 года, отмечает Trading Economics.

Между тем, по данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на позапрошлой неделе выросли на 405 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.

Банк России во вторник, 30 декабря, в рамках аукциона репо сроком 15 дней разместил 4 трлн 700 млрд рублей (при лимите 4 трлн 700 млрд рублей и спросе 5 трлн 287,602 млрд рублей) в среднем по ставке 16,2% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 23 декабря, ЦБ разместил 3 трлн 630 млрд рублей (при лимите 3 трлн 630 млрд рублей и спросе 6 трлн 419,185 млрд рублей) в среднем по ставке 16,09% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно остались на уровнях предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 декабря осталась на отметке 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца также не изменились во вторник, оставшись на уровнях 16,14% и 16,63% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта и составила 17,98% годовых.