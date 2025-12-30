"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 4 руб

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею: покупать акции "Интер РАО" с целью 4 рубля за штуку" с ожидаемой доходностью до 27,8% на горизонте пяти месяцев, сообщается в материале аналитика Анны Кокоревой.

"С технической точки зрения акции "Интер РАО" торгуются чуть выше минимумов 2022 года и ниже 100-дневной скользящей средней, с учетом позитивных финансовых результатов данные факты указывают на недооценку акций компании инвесторами. Ждем возврата к отметке 4 рубля к концу мая 2026 года", - пишет эксперт.

Стратег БКС выделяет ряд позитивных для роста факторов:

- Основной драйвер роста - улучшение финансовых результатов на фоне индексации тарифов, которая происходит регулярно и в 2026 году запланирована на 1 июля. Повышение платежей составит 5,2%.

- Улучшение финансовых результатов непосредственно влияет на размер дивидендных выплат. "Интер РАО" стабильно платит годовые дивиденды в середине года и направляет на выплаты не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность бумаг в 2025 году достигла почти 10%.

- Компания представила позитивную финансовую отчетность за 9 месяцев 2025 года по МСФО. Чистая прибыль составила 113,8 млрд руб., показатель увеличился на 2,6% год к году (г/г). EBITDA достигла 131,2 млрд руб. (+14,3% г/г). Выручка компании за период достигла 1,2 трлн руб., увеличившись на 13,9% г/г. "Интер РАО" также может похвастаться отрицательным Чистым долгом в размере 335,8 млрд руб.

- По мультипликатору P/E акции компании торгуются со значительным дисконтам к средним историческим значениям.

На взгляд Кокоревой, основной фактор риска - высокие капитальные затраты. Компания запланировала реализацию нескольких крупных проектов на ближайшие годы, которые потребуют от нее значительных финансовых вложений.

