"Финам" приостанавливает анализ Делимобиль

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") на фоне сложившихся рыночных условий, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Акции эмитента сейчас выглядят как очень рискованная инвестиция, считает эксперт.

Компания несет огромную долговую нагрузку, констатирует он - чистый долг к EBITDA был больше шести пунктов еще на конец 1П25, а обслуживание долга уже превосходило всю валовую прибыль за тот же период. Маржинальность валовой прибыли заметно снизилась на фоне удорожания автопарка и роста расходов на его обслуживание, а также из-за усиления регуляторного надзора со стороны государства.

Себестоимость снизиться не может, а следовательно, компанию может спасти только реструктуризация долга под более низкие ставки, обращает внимание Лозовой. По операционным показателям, несмотря на увеличение количества клиентов, количество арендных минут по итогам 3К25 снизилось на 5%, сейчас компания начала частично продавать свой автопарк, что может отсрочить финансовые трудности, если стоимость долга в перспективе 2026-2027 гг. все-таки снизится.

В сложившейся ситуации, если инфляция вернется и ЦБ РФ не продолжит быстро снижать ключевую ставку, процентная нагрузка останется высокой - это существенно повышает риск финансовых проблем в компании и даже вероятности кризисной ситуации, поэтому держать такие бумаги довольно опасно, указывает аналитик "Финама".

"Учитывая текущие рыночные условия, мы приостанавливаем аналитическое покрытие акций компании", - говорится в обзоре эксперта.

