Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в понедельник. Рынки акций Азии в основном снижаются во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник утром, Brent торгуется у $61,9 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились в понедельник.

Инвесторы проявляли осторожность в начале очередной сокращенной в связи с праздниками рабочей недели, сохраняя опасения в отношении завышенности котировок в ИИ-секторе.

Они продолжают следить за ходом украинского урегулирования и ждут публикации во вторник протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого процентные ставки были понижены еще на 25 базисных пунктов.

Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократилась на 0,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,2%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%, Broadcom (SPB: AVGO) и Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 0,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,3%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 1,3%, CoreWeave - на 2%.

Бумаги канадского производителя спортивной одежды Lululemon Athletica подорожали на 1,7% после сообщения The Wall Street Journal об усилиях основателя компании Чипа Уилсона по обновлению состава совета директоров.

Цена акций управляющей компании DigitalBridge Group, инвестирующей в дата-центры и другие объекты цифровой инфраструктуры, подскочила на 9,6% на новостях о ее покупке японской компанией SoftBank за $4 млрд.

Рыночная стоимость банка Wells Fargo (SPB: WFC) сократилась на 0,8%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,6%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 1,9%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,3%.

Акции поставщика оборонной продукции Lockheed Martin (SPB: LMT) подорожали на 1,2%, Northrop Grumman - на 0,1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,4%. GE Aerospace уменьшила капитализацию на 1%, RTX - на 0,4%, General Dynamics - на 0,5%.

Бумаги нефтегазовой Exxon Mobil (SPB: XOM) повысились в цене на 1,2%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,7%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 1,2%, Devon Energy и Occidental Petroleum - на 1,4%.

Разработчик фармацевтической продукции Eli Lilly (SPB: LLY) увеличил рыночную стоимость на 0,1%, Gilead Sciences Inc. - на 0,2%. Bristol Myers Squibb снизил ее на 1%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) и Merck & Co. (SPB: MRK) - на 0,2%, Pfizer Inc. (SPB: PFE) - на 0,4%.

Котировки бумаг медиакомпаний Paramount Skydance и Fox Corp. ушли вниз на 0,7%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 0,3%. Капитализация Walt Disney Co. (SPB: DIS) увеличилась на 0,6%, Comcast - на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,51% и составил 48461,93 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,35% - до 6905,74 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,50% и составил 23474,35 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются во вторник вслед за спадом на Уолл-стрит накануне.

Инвесторы ждут позднее во вторник публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают ситуацию вокруг Тайваня.

Группа китайских бомбардировщиков в понедельник в рамках военных учений "Справедливая миссия 2025" выполнила полеты вблизи Тайваня с целью проверки боевой готовности войск, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Помимо бомбардировщиков в учениях задействованы десантные корабли и противокорабельные ракетные комплексы.

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил журналистам, что цель учений заключается в пресечении сговора между внешними силами, выступающими за независимость Тайваня и ставящими под серьезную угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. Он предупредил, что любая попытка раскольнических действий, направленных на независимость Тайваня, будет встречена сокрушительным ударом.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,9%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU), дорожающие на 8%.

Рыночная стоимость CNOOC повышается на 4,9%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 3,7%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,3%, Geely Automobile Holdings - на 2,9%.

Капитализация Pop Mart International уменьшается на 5,8%, Innovent Biologics - на 2,3%, Sands China и Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 1,7%, Xinyi Solar Holdings - на 1,6%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,2%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Sumitomo Metal Mining (-4,1%).

Рыночная стоимость Japan Steel Works уменьшается на 2,8%, Rakuten Group - на 2,6%, Shiseido - на 1,9%, Resonac - на 1,8%.

Цена бумаг Fujitsu увеличивается на 2,9%, Ibiden - на 2,4%, Nissan Motor - на 1,7%, Murata Manufacturing - на 1,6%, Tokyo Electric Power - на 1,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,2%.

Объемы промпроизводства в Южной Корее в ноябре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно опубликованным во вторник официальным данным. В октябре показатель понизился на пересмотренные 4,2%.

В годовом выражении промпроизводство сократилось на 1,4% после спада на пересмотренные 8,2% месяцем ранее.

Рынок в среднем ожидал подъема на 2,2% месяц к месяцу и на 3% год к году, по данным Trading Economics.

Между тем розничные продажи в стране в прошлом месяце уменьшились на 3,3% по сравнению с октябрем, когда они повысились на пересмотренные 3,6%. Показатель снизился в шестой раз в этом году.

Индекс делового доверия, рассчитываемый Банком Кореи, в декабре остался на ноябрьском уровне в 70 пунктов.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 2,4%, Korean Air Lines - на 1,1%.

Котировки акций Hyundai Motor и Samsung Electronics растут на 0,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

BHP сократила рыночную стоимость на 0,8%, Rio Tinto - повысила на 0,2%.

Цены на нефть слабо меняются утром во вторник после активного роста по итогам торгов в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:22 мск опускается на $0,01 (0,02%), до $61,93 за баррель. В понедельник они подорожали на $1,3 (2,1%), до $61,94 за баррель. Срок обращения февральских контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые фьючерсы на март опускаются в цене также на $0,01 (0,02%), до $61,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,01 (0,02%), до $58,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,34 (2,4%), до $58,08 за баррель.

В центре внимания рынка остаются геополитические новости.

Неопределенность перспектив урегулирования российско-украинского конфликта повысилась после сообщений о том, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговорная позиция России в свете этой атаки будет пересмотрена.

До этих событий президент США Дональд Трамп сказал, что США и Украина достигли "большого прогресса" в согласовании мирной сделки.

Накануне глава Белого дома пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана. "Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Президент США также заявил, что палестинское движение ХАМАС дорого заплатит, если не разоружится "в течение довольно короткого времени".

Несмотря на поддержку, получаемую со стороны опасений относительно стабильности поставок нефти в условиях нарастающей геополитической напряженности, ожидания избытка предложения на рынке в 2026 году привели к снижению цен на нефть почти на 20% с начала текущего года. Это самое сильное падение с 2020 года, отмечает Trading Economics.

Коммерческие запасы нефти в США на позапрошлой неделе увеличились на 405 тыс. баррелей - до 424,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 декабря, выросли на 2,86 млн баррелей, дистиллятов - на 202 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 707 тыс. баррелей.

Доклад Минэнерго вышел после закрытия нефтяного рынка в понедельник с задержкой более чем на шесть часов. Его публикация была перенесена на текущую неделю в связи с Рождеством по григорианскому календарю.