Цены рублевых корпбондов в последний торговый день 2025г не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в последний торговый день 2025 года, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать с использованием 91 БПЛА дальнего действия резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил вечером в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Все БПЛА были уничтожены средствами ПВО ВС РФ, при этом переговорная позиция России будет пересмотрена в свете попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ, добавил он.

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с США. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорные позиции России будут пересмотрены", - сказал он журналистам в Москве.

Президент США Дональд Трамп был шокирован сообщением об атаке Киева на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области и заявил, что не мог предположить такие сумасшедшие действия, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание Трампа на то, что сразу после его переговоров в Мар-а-Лаго Киев предпринял такую террористическую атаку. "Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал Ушаков.

Атака Киева на резиденцию президента РФ в Новгородской области повлияет на подходы США в контексте работы с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил Ушаков журналистам в понедельник. "И как было сказано, это, несомненно, повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским, которому нынешняя администрация, как сказал сам Трамп, слава Богу, не давала "Томагавки", - сказал Ушаков.

По словам Ушакова, в Кремле надеются, что в США с пониманием отнесутся к решению РФ пересмотреть переговорную позицию после атаки на госрезиденцию президента РФ. "Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира, но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа после переговоров в США с главой Украины Зеленским.

По словам помощника президента РФ, было заявлено, что американцы должны отнестись к этому с пониманием. "С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе", - подчеркнул помощник президента.

Американские фондовые индексы снизились в понедельник. Инвесторы проявляли осторожность в начале очередной сокращенной в связи с праздниками рабочей недели, сохраняя опасения в отношении завышенности котировок в ИИ-секторе. Они продолжают следить за ходом украинского урегулирования и ждут публикации во вторник протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого процентные ставки были понижены еще на 25 базисных пунктов.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются во вторник вслед за спадом на Уолл-стрит накануне. Инвесторы ждут позднее во вторник публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают ситуацию вокруг Тайваня. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,9%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Группа китайских бомбардировщиков в понедельник в рамках военных учений "Справедливая миссия 2025" выполнила полеты вблизи Тайваня с целью проверки боевой готовности войск, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. Помимо бомбардировщиков в учениях задействованы десантные корабли и противокорабельные ракетные комплексы. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил журналистам, что цель учений заключается в пресечении сговора между внешними силами, выступающими за независимость Тайваня и ставящими под серьезную угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Мировые цены на нефть слабо меняются утром во вторник после активного роста по итогам торгов в понедельник. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,08%, до $61,89 за баррель. В понедельник они подорожали на 2,1%, до $61,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени всего на 0,05%, до $58,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,4%, до $58,08 за баррель.

В центре внимания рынка остаются геополитические новости. Неопределенность перспектив урегулирования конфликта вокруг Украины повысилась после сообщений о том, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговорная позиция России в свете этой атаки будет пересмотрена.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана. "Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго. Президент США также заявил, что палестинское движение ХАМАС дорого заплатит, если не разоружится "в течение довольно короткого времени".

Несмотря на поддержку, получаемую со стороны опасений относительно стабильности поставок нефти в условиях нарастающей геополитической напряженности, ожидания избытка предложения на рынке в 2026 году привели к снижению цен на нефть почти на 20% с начала текущего года. Это самое сильное падение с 2020 года, отмечает Trading Economics.

Коммерческие запасы нефти в США на позапрошлой неделе увеличились на 405 тыс. баррелей - до 424,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 декабря, выросли на 2,86 млн баррелей, дистиллятов - на 202 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 707 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 27,16 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,41 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 декабря вырос на 0,23% и составил 118,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (27-29 декабря) прибавил 0,32%, поднявшись до 1209,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,7%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,66%), "РЖД-001Р-21R" (+0,66%) и "Атомэнергопром-001P-01" (+0,66%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,36%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,25%) и "РЖД-001P-16R" (-0,22%).