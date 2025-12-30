Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2740-2810п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2740-2810 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

При этом в первые недели января эксперт ожидает развитие роста рынка акций с выходом индекса в диапазон 2800-3000 пунктов и тяготением к его верхней границе к середине месяца.

Этому, по мнению Зварича, могут способствовать поддержка со стороны геополитического фактора и ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Несмотря на снижение активности инвесторов в рамках первых январских сессий и даже при отсутствии триггеров для роста рынка в целом, можно ожидать сохранения спроса в отдельных бумагах с сильным фундаментальным бэкграундом, уверен аналитик ПСБ.

"Нам импонируют более всего компании потребсектора (МКПАО "Лента", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", "НоваБев Групп") - они традиционно показывают хорошие результаты по итогам 4К, плюс к этому интерес к этим бумагам добавляет ожидание поддержки спроса в продуктовом ритейле за счет роста с 1 января МРОТ более чем на 20%, а также "хайтек" (МКПАО "Озон", МКПАО "Яндекс"), - отмечает Зварич в обзоре. - Плюс к этому, в случае перехода в начале года котировок драгметаллов к восстановлению, поддержку получат акции "Норникеля" и "Полюса". Также отмечаем бумаги "РусАла", которые могут продолжить рост на фоне установления алюминием максимумов с мая 2022 года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.