Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2725-2825п во вторник - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2725-2825 пунктов на торгах во вторник, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Активность торгов в финальную сессию 2025 года во вторник, 30 декабря, полагаем, будет пониженной. Ожидаем движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2725-2825 пунктов. Инвесторы, скорее всего, продолжат фиксацию прибыли перед длинными новогодними выходными. При отсутствии новых резких геополитических заявлений индексы могут стабилизироваться у достигнутых уровней", - пишут эксперты в комментарии.

