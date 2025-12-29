Рубль днем немного корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста в предыдущие дни

Москва. 29 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль немного корректируется вниз после сильного роста в предыдущие дни. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,067 руб., что на 3,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос на 36 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,06 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 9 копеек, до 91,78 руб./EUR1.

Давление на котировки рубля оказывает снижение спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров. В предыдущие дни они активно продавали валюту под налоговые выплаты декабря, так как в понедельник они перечисляют в бюджет НДФЛ, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и страховые взносы.

Рубль может перейти к коррекционному ослаблению по отношению к юаню на текущей неделе, при этом китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине диапазона 11-11,5 руб., считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что в понедельник проходит пик налоговых выплат, что снизило предложение иностранной валюты со стороны экспортеров.

Плюс к этому, говорится в комментарии, часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в иностранных валютах в преддверии длинных выходных.

"Учитывая эти факторы, а также снижение активности на рынках в преддверии новогодних каникул, ожидаем попыток пары юань/рубль перейти к восстановлению и отыграть часть потерь предыдущей недели. При этом китайская валюта, скорее всего, останется в нижней половине нашего целевого диапазона 11-11,5 руб.", - пишет Зварич в материале ПСБ.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 78-80 руб./$1 и 91-93 руб./EUR1 соответственно, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт отмечает, что на российском рынке относительное затишье в преддверии новогодних праздников.

Тем временем, обращает внимание он, популярным американским агентством рубль был признан самой крепкой валютой в уходящем году, продемонстрировав укрепление на 45% за год и войдя в топ-5 самых прибыльных мировых активов после драгметаллов.

Также Тимошенко отмечает, что в числе оптимистичных для энергетического, а вместе с ним и валютного рынков находится новость о договоренности по продлению поставок российского газа в Сербию до конца марта следующего года.

Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования российско-украинского конфликта и переговоров на эту тему между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые состоялись в воскресенье.

Трамп заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с Зеленским. По его словам, во время встречи они "обсудили все аспекты мирного соглашения", стороны стали "намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)".

Трамп также отметил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель.

Кроме того, Трамп сообщил, что пока рано говорить о том, как будут использованы замороженные активы РФ при украинском урегулировании. "Это еще не решено", - сказал он.

До встречи с Зеленским американский президент провел "продуктивный" телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор, длившийся больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщили в Кремле.

Подъем цен на нефть усилился днем в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 2,18%, до $61,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,24%, до $58 за баррель.

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Участники рынка следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Рынок полагает, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку котировкам.

Позднее министерство энергетики США обнародует данные об изменении запасов нефти и продуктов нефтепереработки, публикация которых была перенесена с прошлой недели из-за праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики полагают, что отчет укажет на сокращение запасов нефти в стране на 2,6 млн баррелей.