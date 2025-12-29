Следующий год может оказаться благоприятным для сектора недвижимости РФ - "Т-инвестиции"

Следующий год может оказаться благоприятным для сектора недвижимости РФ, говорится в комментарии аналитиков брокера "Т-Инвестиции".

"2025 год оказался более устойчивым для рынка жилой недвижимости, чем ожидалось, - отмечают эксперты. - На фоне отмены массовой льготной ипотеки и сохранения высокой ключевой ставки консенсус-прогноз предполагал снижение продаж новостроек на 15-17% г/г. Фактически же по итогам 11 месяцев падение ограничилось 5% г/г, а по итогам всего года оно может составить менее 2%".

По мнению аналитиков, в начале 2026 года спрос на новостройки может временно охладиться после "опережающих" покупок, однако уже во втором квартале наступающего года ожидается снижение ключевой ставки до 13%. На этом фоне активизируются покупатели с рыночной ипотекой и инвестиционный спрос.

В результате 2026 год может оказаться благоприятным для рынка недвижимости: стратеги брокера ожидают рост продаж на 6,5% г/г.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.