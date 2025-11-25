"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

Эмитент представил сильные результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года, констатирует эксперт.

Совет директоров компании одобрил продажу 12,9 млн квазиказначейских акций, которые были выкуплены в рамках стабилизационного пакета после IPO. Менеджмент группы планирует осуществить постепенную продажу акций в рынок в течение 2025 и 2026 годов. "С учетом небольшого размера квазиказначейского пакета (около 1,1% уставного капитала) мы не ожидаем сильного давления на котировки бумаг от данной продажи", - отмечает Самуйлов.

