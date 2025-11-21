Рубль может временно укрепиться до 11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может временно укрепиться до 11 рублей за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Помимо геополитического фактора, отмечают эксперты в комментарии, в моменте поддержку российской валюте может оказывать постепенно приближающийся налоговый период.

Основным фактором давления на котировки нефти марки Brent остаются ослабившиеся опасения выпадения нефти РФ с рынка, указывают аналитики банка. Трудовая статистика из США не оказала выраженный эффект на сырье.

По мнению экспертов, в целом у нефтяных цен есть потенциал возврата ближе к $63 за баррель в отсутствие особо позитивных новостей относительно деэскалации.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.