Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 20 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ с 11 по 17 ноября составил 0,11% после 0,09% с 6 по 10 ноября (тогда мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней), сообщил в среду Росстат. Из данных за 17 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до 7,20% с 7,47% на 10 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 7,13% с 7,37% на 10 ноября, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2024 года. Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в ноябре 2024 года резко ускорилась во второй половине месяца.

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта широко обсуждается западными СМИ и политиками, высказывающими различные взгляды на возможность и целесообразность его реализации. В соответствии с планом, Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток присоединения к НАТО, русский язык станет государственным.

В разработке плана принимали участие специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

"План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, чего Украина хочет и в чем нуждается", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник. По словам европейского чиновника, Украина не принимала участия в разработке плана и была проинформирована о нем лишь в общих чертах, а рамки мирного соглашения еще предстоит представить украинской стороне, информирует NBC.

Тем не менее, как пишет The Telegraph, "официальные лица в украинской столице отклонили план", после чего в условиях коррупционного скандала Белый дом потребовал от президента Владимира Зеленского согласиться на предлагаемые условия. Издание отмечает: ожидалось, что Уиткофф встретится с Зеленским в Турции в среду, но встреча была отложена. По данным портала Axios, причиной стало то, что Зеленский намеревался представить альтернативный план, составленный с европейскими партнерами, который, по мнению США, был бы неприемлемым для России.

Острые разногласия вызывает часть плана, касающаяся территориальных уступок Украины. По данным The Telegraph, в соответствии с планом Украина может быть вынуждена сдать в аренду часть своей территории России - Киев уступит контроль над Донбассом. Россия будет платить арендную плату за фактический контроль над регионом.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные новости и протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Согласно опубликованному в среду протоколу, ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) предпочли снижение ставки в октябре, хотя многие могли поддержать ее сохранение на прежнем уровне, а некоторые выступили против снижения. Обсуждая краткосрочную траекторию денежно-кредитной политики, участники заседания высказали резко расходящиеся мнения, какое решение будет наиболее уместным на декабрьском заседании. Большинство заявили, что наверняка будет оправданным дальнейшее смягчение, при этом несколько из них подчеркнули, что снижение ставки на 25 базисных пунктов в этот раз может быть нецелесообразным.

Ряд руководителей центробанка посчитал, что в декабре может быть уместным снизить ставку, если ситуация в экономике США будет развиваться в целом в соответствии с ожиданиями. В то же время многие другие отметили, что наверняка будет целесообразным сохранять ставку на прежнем уровне до конца года, учитывая их прогнозы.

Сейчас ставка составляет 3,75-4% годовых. После публикации протокола трейдеры на рынке деривативов повысили оценку вероятности ее сохранения в декабре до 67,2% с 49,9% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют позитивную динамику. Японский Nikkei 225 к 8:34 мск вырос на 2,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск прибавил 2,7%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 1,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущего дня. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5% годовых. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. Аналитики также не ожидали их изменения.

В свою очередь мировые цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $63,63 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на 2,13%, до $63,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,13%, до $59,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,14%, до $59,44 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в четверг.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей. Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Оба показателя повысились впервые более чем за месяц. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 698 тыс. баррелей.

Инвесторы также оценивают план Вашингтона по разрешению российско-украинского конфликта. США призвали президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, что повысило надежды на возобновление дипломатических усилий. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,137 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,257 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 ноября вырос на 0,09% и составил 118,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 1189,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+1,09%), "РЖД-001P-03R" (+1,03%), "АФК Система-1Р-11" (+0,45%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-0,25%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,19%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" 21 ноября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купона.

ООО "Аквилон-лизинг" 21 ноября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-04-001P объемом 100 млн рублей. Ставка 1-6-го квартальных купонов установлена на уровне 22% годовых, объявлена оферта через полтора года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 1-11-го купонов, еще 12% номинала - в дату окончания 12-го купона. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента на 94 млн рублей с учетом амортизации.

ООО "Славпроект" 24 ноября начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых. Номинальная стоимость бондов - 10 тыс. рублей.

ООО "Реиннольц" 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом не более 250 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 27,45% годовых. Предполагается амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 108,1 млн рублей.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на два выпуска "зеленых" облигаций серий 002Р-06 и 002Р-07 общим объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска серии 002Р-06 с фиксированными купонами будет определен позднее и составит 2,5-3 года. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи + спред не более 450 базисных пунктов. Двухлетний выпуск серии 002Р-07 - с плавающими купонами, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 450 базисных пунктов. Купоны по обеим эмиссиям ежемесячные. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 13-14-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 11,5% годовых. Выпуск сроком обращения 6,5 лет объемом 7 млрд рублей ЕАБР разместил в июне 2022 года по ставке квартального купона 11,5% годовых.

ГК "Автодор" (OKPO code: 94158138) выставила на 11 декабря оферты по облигациям серий БО-003Р-03, БО-004Р-01, БО-005Р-01 и БО-005Р-03. Период предъявления облигаций к оферте - с 1 по 5 декабря включительно, прием осуществляется в течение рабочих дней. Количество приобретаемых бумаг серии БО-003Р-03 - до 1 млн 542 тыс. 858 штук, цена - 98,58% от номинала; серии БО-004Р-01 - до 1 млн 689 тыс. 528 штук, цена - 93,96% от номинала; серии БО-005Р-01 - до 7 млн 703 тыс. 572 штук, цена - 96,45% от номинала; серии БО-005Р-03 - до 9 млн 869 тыс. 162 штук, цена - 97,85% от номинала. Ранее компания уже проводила несколько раз добровольные оферты по данным выпускам, а затем погашала выкупленные бумаги. Трехлетний выпуск серии БО-003Р-03 на 4 млрд рублей (с учетом досрочных погашений объем составляет 3,97 млрд руб.) был размещен в феврале 2023 года. Ставка полугодовых купонов составляет 10,3% годовых до погашения. Пятилетний выпуск серии БО-004Р-01 на 5 млрд рублей (с учетом досрочных погашений объем - 4,1 млрд руб.) был размещен в сентябре 2021 года. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 7,95% годовых до погашения. Трехлетний выпуск серии БО-005Р-01 номинальным объемом при размещении 20 млрд рублей был размещен в июне 2023 года. С учетом амортизации и досрочных погашений объем выпуска в обращении - 15,5 млрд рублей. Ставка полугодовых купонов до погашения - 10,31% годовых. Трехлетний выпуск серии БО-005Р-03 объемом 25,2 млрд рублей (в обращении с учетом погашений бумаги на 25,1 млрд руб.) был размещен в августе 2023 года. Ставка квартальных купонов до погашения - 12,17% годовых.