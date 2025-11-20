.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Путин поручил создать штаб по внедрению генеративного ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать национальный план и штаб по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей стране. "Я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного...
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
Глава ЦБ рассудила спор банков и маркетплейсов
Банк России окончательно определился с позицией по поводу спорной практики двойных цен и скидок в зависимости от способа оплаты на маркетплейсах. Резко против этого высказались крупные банки: они недовольны, что за счет привилегий на своих...
 
20 ноября 2025 года 10:01

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 20 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост потребительских цен в РФ с 11 по 17 ноября составил 0,11% после 0,09% с 6 по 10 ноября (тогда мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней), сообщил в среду Росстат. Из данных за 17 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до 7,20% с 7,47% на 10 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 7,13% с 7,37% на 10 ноября, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2024 года. Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в ноябре 2024 года резко ускорилась во второй половине месяца.

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта широко обсуждается западными СМИ и политиками, высказывающими различные взгляды на возможность и целесообразность его реализации. В соответствии с планом, Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток присоединения к НАТО, русский язык станет государственным.

В разработке плана принимали участие специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

"План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, чего Украина хочет и в чем нуждается", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник. По словам европейского чиновника, Украина не принимала участия в разработке плана и была проинформирована о нем лишь в общих чертах, а рамки мирного соглашения еще предстоит представить украинской стороне, информирует NBC.

Тем не менее, как пишет The Telegraph, "официальные лица в украинской столице отклонили план", после чего в условиях коррупционного скандала Белый дом потребовал от президента Владимира Зеленского согласиться на предлагаемые условия. Издание отмечает: ожидалось, что Уиткофф встретится с Зеленским в Турции в среду, но встреча была отложена. По данным портала Axios, причиной стало то, что Зеленский намеревался представить альтернативный план, составленный с европейскими партнерами, который, по мнению США, был бы неприемлемым для России.

Острые разногласия вызывает часть плана, касающаяся территориальных уступок Украины. По данным The Telegraph, в соответствии с планом Украина может быть вынуждена сдать в аренду часть своей территории России - Киев уступит контроль над Донбассом. Россия будет платить арендную плату за фактический контроль над регионом.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные новости и протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Согласно опубликованному в среду протоколу, ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) предпочли снижение ставки в октябре, хотя многие могли поддержать ее сохранение на прежнем уровне, а некоторые выступили против снижения. Обсуждая краткосрочную траекторию денежно-кредитной политики, участники заседания высказали резко расходящиеся мнения, какое решение будет наиболее уместным на декабрьском заседании. Большинство заявили, что наверняка будет оправданным дальнейшее смягчение, при этом несколько из них подчеркнули, что снижение ставки на 25 базисных пунктов в этот раз может быть нецелесообразным.

Ряд руководителей центробанка посчитал, что в декабре может быть уместным снизить ставку, если ситуация в экономике США будет развиваться в целом в соответствии с ожиданиями. В то же время многие другие отметили, что наверняка будет целесообразным сохранять ставку на прежнем уровне до конца года, учитывая их прогнозы.

Сейчас ставка составляет 3,75-4% годовых. После публикации протокола трейдеры на рынке деривативов повысили оценку вероятности ее сохранения в декабре до 67,2% с 49,9% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют позитивную динамику. Японский Nikkei 225 к 8:34 мск вырос на 2,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск прибавил 2,7%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 1,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущего дня. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5% годовых. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. Аналитики также не ожидали их изменения.

В свою очередь мировые цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 мск составила $63,63 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на 2,13%, до $63,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,13%, до $59,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,14%, до $59,44 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в четверг.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей. Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Оба показателя повысились впервые более чем за месяц. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 698 тыс. баррелей.

Инвесторы также оценивают план Вашингтона по разрешению российско-украинского конфликта. США призвали президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, что повысило надежды на возобновление дипломатических усилий. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,137 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,257 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 ноября вырос на 0,09% и составил 118,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 1189,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+1,09%), "РЖД-001P-03R" (+1,03%), "АФК Система-1Р-11" (+0,45%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,31%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-0,25%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,19%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" 21 ноября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купона.

ООО "Аквилон-лизинг" 21 ноября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-04-001P объемом 100 млн рублей. Ставка 1-6-го квартальных купонов установлена на уровне 22% годовых, объявлена оферта через полтора года. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 1-11-го купонов, еще 12% номинала - в дату окончания 12-го купона. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций эмитента на 94 млн рублей с учетом амортизации.

ООО "Славпроект" 24 ноября начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых. Номинальная стоимость бондов - 10 тыс. рублей.

ООО "Реиннольц" 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом не более 250 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 27,45% годовых. Предполагается амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 108,1 млн рублей.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на два выпуска "зеленых" облигаций серий 002Р-06 и 002Р-07 общим объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска серии 002Р-06 с фиксированными купонами будет определен позднее и составит 2,5-3 года. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи + спред не более 450 базисных пунктов. Двухлетний выпуск серии 002Р-07 - с плавающими купонами, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 450 базисных пунктов. Купоны по обеим эмиссиям ежемесячные. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 13-14-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 11,5% годовых. Выпуск сроком обращения 6,5 лет объемом 7 млрд рублей ЕАБР разместил в июне 2022 года по ставке квартального купона 11,5% годовых.

ГК "Автодор" (OKPO code: 94158138) выставила на 11 декабря оферты по облигациям серий БО-003Р-03, БО-004Р-01, БО-005Р-01 и БО-005Р-03. Период предъявления облигаций к оферте - с 1 по 5 декабря включительно, прием осуществляется в течение рабочих дней. Количество приобретаемых бумаг серии БО-003Р-03 - до 1 млн 542 тыс. 858 штук, цена - 98,58% от номинала; серии БО-004Р-01 - до 1 млн 689 тыс. 528 штук, цена - 93,96% от номинала; серии БО-005Р-01 - до 7 млн 703 тыс. 572 штук, цена - 96,45% от номинала; серии БО-005Р-03 - до 9 млн 869 тыс. 162 штук, цена - 97,85% от номинала. Ранее компания уже проводила несколько раз добровольные оферты по данным выпускам, а затем погашала выкупленные бумаги. Трехлетний выпуск серии БО-003Р-03 на 4 млрд рублей (с учетом досрочных погашений объем составляет 3,97 млрд руб.) был размещен в феврале 2023 года. Ставка полугодовых купонов составляет 10,3% годовых до погашения. Пятилетний выпуск серии БО-004Р-01 на 5 млрд рублей (с учетом досрочных погашений объем - 4,1 млрд руб.) был размещен в сентябре 2021 года. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 7,95% годовых до погашения. Трехлетний выпуск серии БО-005Р-01 номинальным объемом при размещении 20 млрд рублей был размещен в июне 2023 года. С учетом амортизации и досрочных погашений объем выпуска в обращении - 15,5 млрд рублей. Ставка полугодовых купонов до погашения - 10,31% годовых. Трехлетний выпуск серии БО-005Р-03 объемом 25,2 млрд рублей (в обращении с учетом погашений бумаги на 25,1 млрд руб.) был размещен в августе 2023 года. Ставка квартальных купонов до погашения - 12,17% годовых.


20 ноября 2025 года 19:40
Рубль умеренно укрепился в четверг, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и рост нефти
Москва. 20 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился на биржевых торгах 20 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и рост мировых цен на нефть.    читать дальше
20 ноября 2025 года 19:36
Рынок акций РФ просел ниже 2630п по индексу МосБиржи в рамках коррекции после 2-дневного роста
Москва. 20 ноября. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после 2-дневного роста в ожидании геополитических новостей вокруг переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступили данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ зафиксировал рост инфляционных ожиданий в ноябре. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2630 пунктов после локального роста днем выше 2660 пунктов.    читать дальше
20 ноября 2025 года 19:02
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ВК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МКАПО "ВК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ВК" представила нейтральные финансовые результаты за 9М2025,- отмечает эксперт. - Выручка и EBITDA по итогам периода оказались близки к нашим...    читать дальше
20 ноября 2025 года 18:42
"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "NVIDIA представила очень сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2026 фингода. Инвесторы весьма благожелательной...    читать дальше
20 ноября 2025 года 18:25
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Озон в топ-10 российских акций, исключили Т-Технологии
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Озон" и удалив "Т-Технологии", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ",...    читать дальше
20 ноября 2025 года 18:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Ренессанс страхования" на уровне 169 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года. Компания показывает сильную операционную...    читать дальше
20 ноября 2025 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Т-Технологий
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Т-Технологий" с прогнозной стоимостью на уровне 3746 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финансовые результаты эмитента за 3К25 оказались достаточно сильными, лучше наших и...    читать дальше
20 ноября 2025 года 17:21
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Мечела
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Мечел" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент выпустил ожидаемо слабые операционные результаты за третий квартал 2025 года. Вышедшие цифры в целом отражают...    читать дальше
20 ноября 2025 года 16:59
Инвестпривлекательности в акциях Софтлайна пока нет - Совкомбанк
Инвестиционной привлекательности в акциях "Софтлайна" в настоящее время нет, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. "Эмитент опубликовал отчетность и подтвердил прогнозы на 2025 год. На результаты смотрим нейтрально. При этом, на наш взгляд, они ставят выполнение прогнозов...    читать дальше
20 ноября 2025 года 16:35
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции ВК
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции МКАПО "ВК", фундаментальные риски остаются более значимыми, чем потенциальная отдача, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 9М25 по МСФО показывают, что компания постепенно выходит из периода...    читать дальше
20 ноября 2025 года 16:07
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает акции "Ренессанс страхования"
азпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы цены акций "Ренессанс страхование", отмечая устойчивое положение группы, что подтверждается высоким уровнем достаточности капитала (146%), сообщается в материале аналитиков сервиса. Эмитент раскрыл финансовые результаты за девять месяцев 2025...    читать дальше
20 ноября 2025 года 16:00
Рубль днем укрепляется к юаню, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и рост нефти
Москва. 20 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепился на биржевых торгах 20 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и рост мировых цен на нефть.    читать дальше
20 ноября 2025 года 15:43
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвесткейса Arenadata
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных), сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО...    читать дальше
20 ноября 2025 года 15:23
ПСБ сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 16% в декабре
Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых в декабре 2025 года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Инфляция замедляется несколько быстрее наших ожиданий и, вероятно, ожиданий Банка России. Пока считаем, что инфляция идет по нижней границе прогноза...    читать дальше
20 ноября 2025 года 15:00
"Финам" повысил рейтинг акций Amazon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Amazon.com Inc. до "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне $266 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале инвесткомпании. По мнению аналитика Магомеда Магомедова, негативный новостной фон обусловлен расследованим Еврокомиссии в...    читать дальше
