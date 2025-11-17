Возможна попытка смещения курса пары рубль/юань в диапазон 11,5-12 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Возможна попытка смещения курса пары рубль/юань в диапазон 11,5-12 руб./юань на текущей неделе, говорится в комментарии управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

"Если на текущей неделе курс так и не сдвинется в диапазон 11,5-12 руб./юань, шансы увидеть до конца осени более слабые уровни курса рубля существенно снизятся, так как последняя неделя ноября, весьма вероятно, будет отмечена ростом предложения валюты со стороны экспортеров перед ноябрьской уплатой налогов", - отмечает аналитик.

Эксперт подчеркивает, что оперативные данные по платежному балансу указывают на сохраняющуюся слабость импорта (-3% г/г по товарам и услугам) при относительной устойчивости стоимостных объемов экспорта (+1% г/г). В результате внешнеторговый профицит в сентябре вырос до $9,7 млрд, обновив максимумы с марта 2024 года. Сальдо текущего счета платежного баланса России также на максимумах с ноября 2024 года и составило $8,1 млрд.

"Таким образом, наряду с сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политикой, фундаментальные факторы продолжают способствовать сохранению относительно крепкого курса рубля, - делает вывод Попов. - Впрочем, наблюдаемый в октябре рост спроса на иностранную валюту со стороны юридических и физических лиц, вероятно, продолжается. Пока его силы хватило только для закрепления котировок в верхней части текущего торгового диапазона (11-11,5 руб./юань). Хватит ли его импульса для дальнейшего смещения курсовых котировок к более слабым уровням, пока не ясно".

По мнению эксперта банка, на текущей неделе юань попытается протестировать уровень в 11,5 руб./юань и попробовать закрепиться в диапазоне 11,5-12 руб./юань, но вероятность реализации сценария с сохранением курса рубля на более крепких уровнях до конца месяца стремительно растет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.