Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочны покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочны покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Сбербанк представил позитивный финансовый отчет за октябрь и 10 месяцев 2025 года. В условиях высоких процентных ставок банк продолжил наращивать кредитный портфель и чистую прибыль, при этом текущее смягчение денежно-кредитной политики Банка России поддержит будущие финансовые результаты Сбера, - пишут эксперты в комментарии. - Мы продолжаем позитивно смотреть на акции Сбера, считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов".

