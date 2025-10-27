"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Х5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 4320 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Группа X5 представила свои финансовые результаты за 3К2025, которые мы оцениваем как нейтральные, - пишет эксперт в комментарии. - EBITDA оказалась немного выше консенсуса и продемонстрировала незначительный рост г/г. Рентабельность по скорректированной EBITDA за 9М была на уровне 6%, что соответствует верхней границе прогноза компании на год в 5,8-6%".

Ближе к середине ноября наблюдательный совет "ИКС 5" должен рассмотреть и представить рекомендацию по дивидендам за 9М2025, напоминает Михайлин. Соотношение чистого долга к EBITDA без учета аренды на конец сентября составило 1,04х. С учетом текущей долговой нагрузки и прогнозируемой EBITDA аналитик ожидает, что объем выплат будет в диапазоне 275-386 руб. на акцию.

На взгляд эксперта, такие дивиденды обеспечат привлекательную доходность 11-15% в дополнение к уже распределенным в этом году средствам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.